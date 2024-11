Organizador comemora resultados do A TARDE Open: "Extremo sucesso"

Ildázio Tavares Jr, coordenador de novos negócios da rádio A TARDE FM e diretor da Viramundo Produções - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A segunda edição do A TARDE Open de Tênis é um sucesso. Foram mais de 130 tenistas das mais variadas categorias que estiveram nas quadras da Associação Atlética da Bahia (AAB) nos dois dias de competição.

Para Ildázio Tavares Jr., coordenador de novos negócios da Rádio A TARDE FM e diretor da Viramundo Produções, a competição chegou para ficar. Ele reforçou ainda que o evento é mais uma contribuição do Grupo A TARDE de Comunicação para a população baiana.

"Completamente satisfeito com o que está acontecendo. Eu estimo que quase 500 pessoas passaram aqui, entre tenistas, patrocinadores e convidados dos tenistas. Conseguimos envolver 130 tenistas jogando, classes A, B, C e D. Uma entrega maravilhosa do Grupo A TARDE faz para a sociedade baiana", disse Ildázio ao portal.

"O que a gente está fazendo aqui é trazer isso de novo. Já tem na parte jornalística, de notícias e agora na cultura, no entretenimento e no esporte. A Viramundo produções, a Carambola produções muito satisfeitas por estarem nessa parceria com o Grupo A Tarde de extremo sucesso", complementou o comunicador.

Feliz com os resultados positivos da segunda edição do torneio, Ildázio se mostrou empolgado e já projeta a terceira edição do A TARDE Open de Tênis.

"Agradecer a todas as marcas que estão aqui. Eu quero dizer que 2025 está próximo e a gente vai fazer muito mais. Agradecer a todos os participantes, à comissão técnica e a todos os colaboradores. Em 2025, a Tarde Open está chegando".

A segunda edição do A TARDE Open de Tênis conta com realização da rádio A TARDE FM, com organização da Viramundo Produções, produção da Carambola Produções e organização técnica da Infinite Tennis Training Center. Entre os patrocinadores estão Associação Atlética da Bahia (AAB), Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade, Guebor Toyota, além do apoio da Laticínio Dengo.