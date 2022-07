"Os que entrarem vão corresponder", diz Paulo Sales antes da semifinal

Após uma convincente primeira fase do Jequié no Campeonato Baiano da Série B, sendo o 1º colocado, com 22 pontos, o objetivo agora é pela semifinal da competição. Neste sábado, 16, às 15h, o Jipão visita o Itabuna, no confronto que acontece no estádio Municipal Pedro Caetano. Com ausências no departamento médico, o técnico Paulo Sales, em entrevista ao Portal A TARDE garante que "os jogadores que entrarem vão corresponder".

"A expectativa são as melhores possíveis. Chegamos a mais uma decisão, com o objetivo principal sendo o acesso. Tivemos dois problemas de ordem médica, mas como sempre falo, devemos falar nos que vão entrar, não nos que estão saindo. Esperamos que esses que vão suprir as ausências desses atletas possam correspondem, e vão corresponder, tenho certeza disso. No mais é pedir a Deus que as coisas fluam favoráveis a gente e possamos mais uma vez conseguir o acesso", avaliou Paulo.

A primeira partida das semifinais do Baianão Série B acontece neste sábado, 16, às 15h. Do outro lado da chave, Juazeiro e Jacobinense se enfrentam no mesmo horário, no estádio Adauto Moraes.

Na primeira fase o Jequié foi o 1º colocado, somando 22 pontos em 11 jogos, sendo 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O time marcou 14 gols e sofreu 10. Um aproveitamento nos pontos corridos de 66,6%.