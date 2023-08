Abertura do Campeonato de Ginástica tem música e atletas de ponta

A Bahia recebe pela segunda vez consecutiva o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística, que está acontece na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. O evento contará com a participação de grandes nomes da ginástica mundial, como Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, e foi oficialmente aberto em cerimônia que aconteceu na noite desta quinta-feira (17).

A solenidade de abertura se iniciou com apresentação da banda de percussão feminina Yayá Muxima que, além de entoar o Hino Nacional Brasileiro, cantou os maiores hits do axé baiano. E não acabou por aí, para deixar a cerimônia mais especial, a Casa de Ginástica da Bahia (CAGIBA) levou até o evento cerca de 200 alunas, das modalidades infanto-juvenil, que deram um verdadeiro show com apresentação de ginástica artística.



A competição conta com uma estrutura única e equipamentos de ponta, os mesmos utilizados em competições de nível mundial, que fazem parte do Projeto de Excelência da Caixa Econômica Federal.



“Nossa expectativa é que essa competição fomente mais ainda a nossa ginástica, para que tenhamos atletas para participar da competição no próximo ano”, revelou a presidente da Federação Bahiana de Ginástica, Evelin Lobo.

A presidente afirma ainda que o campeonato não conta com a participação de competidores baianos, mas que o objetivo do Campeonato Brasileiro em solo baiano é aproximá-los dessa realidade.

“Trouxemos o campeonato para proporcionar. Esse campeonato fica muito concentrado no eixo sul-sudeste, e não é muito fomentado no Nordeste. Por esse motivo, fizemos esse investimento juntamente ao Governo do Estado e a Sudesb, para os atletas baianos ficarem próximos de grandes nomes da ginástica artística", finalizou

Apresentando as categorias infantil e adulta, o evento está acontecendo desde o último sábado (12), quando inicialmente atletas da categoria infantil competiram. Nesta sexta (18) se iniciará a modalidade adulta, contando com grandes nomes da ginástica artística como Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Arthur Zanetti e Arthur Nory.

Ao Portal MASSA!, o diretor de Esportes da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), Henrique Motta, contou como funciona a competição.

“No Campeonato Brasileiro de Ginástica, os atletas competem representando seus clubes, nos quais competem por equipes. Além disso, temos a competição individual geral, que define o atleta mais completo em todos os aparelhos, e também a competição do melhor atleta em cada aparelho”, iniciou.

Henrique finaliza enaltecendo a estrutura do evento, que é sediado pela segunda vez na Bahia. “É sempre bom fazer o campeonato aqui na Bahia, a Arena de Esportes da Bahia tem uma estrutura muito boa para receber a ginástica. É um espaço completo, em que todos os pontos facilitam para termos uma boa competição”, completou.