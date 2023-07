Homem é 'engolido' por lona que cobria gramado de beisebol; vídeo

Um funcionário de um time de beisebol dos Estados Unidos foi 'engolido' por uma lona que cobria um campo de beisebol, cujo o mando é da equipe Cincinnati Reds, de Ohio. Um vídeo mostra o momento em que o homem foi coberto pela estrutura. Os donos da casa jogavam contra o San Francisco Giants na noite de terça-feira, 19.

A lona precisou ser colocada em campo por causa das fortes chuvas na região. A partida estava empatada em 2–2 quando o tempo mudou. Com a missão de proteger o gramado, uma equipe d foi acionada e percorreu todo o perímetro.

No entanto, em determinado momento, um dos funcionários caiu e ficou embaixo da lona. Apesar de alguns colegas notarem o ocorrido, eles seguiram com a cobertura do campo. Com isso, o homem teve que rastejar até encontrar uma saída.

null Reprodução

A partida foi vencida pelo San Francisco Giants por 11 a 10. O funcionário passa bem.