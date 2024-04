Palmeiras anuncia pré-contrato com meia da Lazio | A TARDE

Da Itália para o Verdão. O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (15) que tem um pré-contrato assinado com o meia Felipe Anderson, de 31 anos. Ainda com vínculo com a Lazio, time que defende na Itália, o jogador chegará para reforçar o clube a partir de julho.

A informação foi divulgada pelo Palmeiras em seu site oficial. De acordo com o clube, o contrato do meia começará em 1° de julho e será válido até 31 de dezembro de 2027.

Recentemente, o nome de Felipe Anderson foi citado como alvo da Juventus, outro clube italiano.

Carreira

Felipe Anderson é formado nas categorias de base do Santos. Em 2013, o meia deixou o Brasil, após ser contratado pela Lazio, onde fez a maior parte de sua carreira como profissional.

Entre 2018 e 2020, ainda chegou a defender o West Ham, da Inglaterra, fez uma temporada emprestado ao Porto, de Portugal, mas retornou ao time italiano no início de 2021, onde ficou nas últimas três temporadas.

O jogador brasileiro, natural de Brasília, soma cinco gols em 44 jogos da temporada. Atualmente, Felipe Anderson soma 144 confrontos consecutivos pela Lazio, sendo o atleta com mais partidas seguidas pelo clube.