Palmeiras conclui venda do atacante Luís Guilherme ao West Ham

Luís Guilherme durante treinamento no Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O atacante Luis Guilherme é o mais novo jogador do West Ham, da Inglaterra. O atleta de 18 anos assinou contrato com o novo clube e não joga mais pelo pelo Palmeiras. Ele será anuncnciado oficialmente a parti de 1º de julho, na abertura da janela internacional de transferências. Nesta quarta-feira, 12, ele publicou nas redes sociais uma foto em Londres.

Luís Guilherme publicou nas redes sociais uma foto em Londres | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A operação com a diretoria do Palmeiras foi concluída na casa dos 30 milhões de euros, o equivalente a R$ 170 milhões convertidos na nossa moeda. Caso cumpra as metas esportivas estabelecidas no West Ham, serão mais 23 milhões de euros fixos (R$ 130,8) e outros 7 milhões de euros em bônus (R$ 39 milhões). Caso seja negociado pelo clube londrino, o Palmeiras vai faturar 20% do lucro.

Luís Guilherme pretende voltar ao Brasil nos próximos dias para se despedir dos companheiros do Palmeiras. Ele sairá do clube que o revelou sem realizar um jogo de despedida para a torcida alviverde. O atleta chegou ao Palmeiras aos 11 anos, através de análise do coordenador João Paulo Sampaio.

Visto como um sucessor de Endrick e Estevão, negociados para Real Madrid e Chelsea respectivamente, Luís Guiherme é outra jóia formada nas divisões de base do Palmeiras, uma das melhores do país.

Pelo bom desempenho na reta final de 2023, o jovem jogador tinha estentido seu vínculo com o verdão até junho de 2026, com multa rescisória estipulada em 55 milhões de euros, que na cotação atual é de R$ 309 milhões.