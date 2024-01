Palmeiras faz proposta por Marcos Leonardo, destaque do Santos; veja | A TARDE

O Palmeiras fez uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo, do Santos, apresentando-lhe um projeto esportivo durante uma reunião nesta sexta-feira (29), conforme relatado pelo portal 'Uol'.

Além do interesse do Verdão, a Fiorentina, da Itália, também tem o jogador na mira. Marcos Leonardo expressou sua preferência por jogar na Europa, mas não descarta permanecer no Brasil por mais uma temporada caso receba uma oferta atraente.

Os empresários do atleta veem essa possibilidade como uma oportunidade para valorizá-lo ainda mais antes de uma possível transferência para o futebol europeu. Nos 168 jogos como profissional pelo Santos, Marcos Leonardo acumulou 54 gols.