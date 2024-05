Palmeiras goleia Liverpool-URU e Fluminense vence Colo-Colo | A TARDE

O Palmeiras goleou o uruguaio Liverpool por 5 a 0 nesta quinta-feira, 9, em sua visita a Montevidéu, e se consolidou na liderança do grupo F da Libertadores. Os gols do time paulista foram marcados por Raphael Veiga, aos 44 e 71 minutos, Endrick (82'), Rony (90'+1) e Gustavo Gómez (90'+6, de pênalti).

Com este resultado, o Verdão chega a 10 pontos, seis a mais que seu adversário desta noite, e que Independiente del Valle e San Lorenzo, que se enfrentaram no mesmo horário em Buenos Aires, com triunfo dos argentinos por 2 a 0. O Palmeiras de Abel Ferreira só precisa ganhar mais um ponto nas próximas duas rodadas, que serão disputadas em casa, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

Colo-Colo 0x1 Fluminense



O Fluminense venceu o Colo Colo nesta quinta-feira (9) por 1 a 0 em Santiago e assumiu a liderança isolada do Grupo A da Copa Libertadores. O tricolor carioca, atual campeão do torneio continental, conquistou a vitória com um gol de cabeça do zagueiro Manoel no segundo tempo (74') após um bom passe de Marcelo.

Com esse resultado, que encerrou a quarta rodada, o Flu lidera o Grupo A com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño com cinco, Colo Colo com quatro e o último colocado Alianza Lima com três pontos.

Publicações relacionadas