Palmeiras vence Independiente del Valle de virada em Quito | A TARDE

O Palmeiras venceu o equatoriano Independiente del Valle, em Quito, por 3 a 2 de virada nesta quarta-feira (24) e assumiu a liderança isolada do Grupo F da Copa Libertadores-2024.

Kendry Páez, que impressiona com apenas 16 anos, abriu o placar no estádio Banco de Guayaquil. Aos 12 minutos, após uma jogada coletiva, o menino prodígio fez 1 a 0 para os 'negriazules'.

Páez voltou a aparecer aos 38 minutos ao fazer a ligação para o argentino Michael Hoyos, que de cabeça aumentou a vantagem para o clube equatoriano.

Nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) foi a vez de outra joia aparecer, mas do lado alviverde: Endrick diminuiu de cabeça para o Palmeiras, que teve um primeiro tempo difícil.

O empate veio aos 81 minutos com um gol de Lázaro. Faltando segundos para o fim, Guilherme marcou o gol da vitória.

Com este triunfo, o Palmeiras chegou aos sete pontos e abriu uma vantagem valiosa. Independiente del Valle e o uruguaio Liverpool estão atrás com quatro pontos. O argentino San Lorenzo é o lanterna com apenas um ponto.