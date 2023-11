Pan 2023: Brasil estreia no vôlei feminino com vitória contra Cuba | A TARDE

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou no Pan 2023 com vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/16 e 25/14) contra Cuba, em partida pelo Grupo A do torneio feminino. O jogo aconteceu na Arena Parque O'Higgins, em Santiago.

Maiara Basso e Sabrina Machado foram os principais destaques da seleção na parcial, com cinco pontos cada. Seis dos 14 pontos que Cuba fez no set foram fruto de erros brasileiros.

A seleção estendeu a dominância para o início do segundo set. Cuba impôs mais dificuldades no fim da parcial, mas já estava em buraco muito grande. O Brasil liderou a parcial de ponta a ponta.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. Cuba chegou a liderar a parcial por 7 a 5, mas o Brasil retomou seu melhor desempenho defensivo e se desgarrou do rival. Sabrina foi o principal destaque do Brasil hoje, com 14 pontos. Maiara Basso e Larissa Besen também chegaram a dígitos duplos.

O Grupo A ainda conta com Argentina e Porto Rico, com estreia às 13h30 (de Brasília).

O Brasil volta à quadra amanhã, às 13h30, diante da Argentina. Apenas os líderes de cada grupo avançam à semifinal. Segundos e terceiros colocados da chave disputarão as quartas de final.

A seleção brasileira não enviou força máxima aos Jogos Pan-Americanos. Nem o técnico José Roberto Guimarães foi ao Chile, substituído por seu auxiliar Paulo Coco. O torneio em Santiago servirá como oportunidade para atletas que tentam conquistar espaço no time que vai a Paris em 2024.