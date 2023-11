Pan 2023: Brasil ocupa 4º lugar no quadro de medalhas; veja tabela | A TARDE

Os dias têm sido movimentados para o esporte brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No sexto dia de competição, nesta quinta, a Seleção Brasileira ocupa o quarto lugar no quadro geral de medalhas.

Além do Brasil, Estados Unidos (1º), Canadá (2º), México (3º) e Colômbia (5º), estão no "TOP 5" no rancking.

Nesta quinta, 26, a seleção brasileira ainda disputa ciclismo, handebol, semifinais do vôlei de praia, semifinais do boxe e futebol masculino, onde o Brasil enfrenta a Colômbia.

Resumo de quarta-feira, 25:

Um dia depois de levar o ouro no salto, Rebeca Andrade repetiu o feito na prova da trave. A campeã olímpica ainda dividiu o pódio com Flávia Saraiva, que ficou com a prata. Horas depois, Arthur Nory e Bernardo Miranda repetiram a dobradinha brasileira na ginástica, dessa vez com ouro e prata na barra fixa. Ainda nesta quarta, o Brasil também levou medalhas de ouro com Guilherme Costa, o Cachorrão, na natação; e Lucas Verthein, no remo.

Veja quadro geral abaixo: