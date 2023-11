Pan 2023: Brasileiras brilham no boxe e garantem mais dois ouros | A TARDE

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a delegação brasileira vem brilhando, sendo quarta colocada no quadro de medalhas, onde muita dessas vieram do Boxe. Na tarde desta sexta-feira, 27, as brasileiras Jucielen Romeu, Caroline de Almeida e Barbara Santos conquistaram o ouro e subiram ao lugar mais alto do pódio. Mais cedo, durante a manhã, a baiana Beatriz Ferreira também garantiu a sua "amarelinha".

Caroline de Almeida, de Pernambuco, venceu a norte-americana Jennifer Lozano na categoria de até 50kg, por decisão de 5-0 no último assalto. A pernambucana já tinha garantido a prata, mas foi além e conquistou a sua primeira medalha de ouro nos Jogos, além da vaga para os jogos Olímpicos de 2024, que ocorrerá em Paris, na França.

Na sequência, o segundo ouro da tarde veio através dos belos golpes da paulista Jucielen Romeu. A brasileira, que vestia azul, venceu a colombiana Valeria Arboleda na categoria 57kg e também subiu ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez. Na última edição da competição a paulista precisou se contentar com a prata, após saiu derrotada na final. Após dar a volta por cima, Juci garantiu está se sentindo muito feliz e com o objetivo concluído.

"Eu estou muito feliz, a ficha parece que vai caindo aos poucos. Na edição passada eu bati na trave e esse ano eu vim treinando muito para ser campeã, então eu cheguei aqui e conclui o meu objetivo. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de mim e de toda a minha equipe." Disse a pugilista após a luta para a Cazé Tv.

O quarto ouro do boxe feminino foi com Barbara Santos, de Salvador, que subiu ao pódio ao vencer a estadunidense Morelle McCane. A baiana venceu por decisão unânime no último assalto, onde quase nocauteou a adversária duas vezes. Assim como todas as finalistas, Barbara estará nos Jogos de Paris.

Durante a manhã, a primeira medalha de ouro do dia veio com a baiana, de Salvador, Beatriz Ferreira, que conquistou o bicampeonato. A vitória veio contra a colombiana Angie pana na categoria 60kg por decisão unânime. Bia também já tem a vaga para as Olímpiadas garantida.