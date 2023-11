Pan 2023:Baiano, Gui Caribé fica em 5° lugar nos 50m livres na natação | A TARDE

O baiano Guilherme Caribé disputou mais uma final na tarde desta terça-feira, 24. Ele participou dos 50m livres, a prova mais rápida da modalidade. Apesar do resultado fora do desejado, uma 5° colocação com um tempo de 22s27, o atleta já soma três ouros no Pan-Americano 2023, que acontece em Santiago, no Chile.

Na prova dos 50m livres, Gui Caribé contou com a presença de outro brasileiro, o Victor Alcará, que ficou na 7° colocação com 22s37 empatado com um atleta argentino. O vencedor da prova foi o estadunidense David Curtiss, que alcançou um tempo de 21s81, seguido pelo compatriota Jonathan Kulow, com 21s90. Já a medalha de bronze foi colocada no pescoço do Bahamense Lamar Taylor, com um tempo de 22s13, aprontado como surpresa na prova.

Em outras três finais, o baiano conseguiu a felicidade de subir ao lugar mais alto do pódio. As provas de revezamento 4x100, tanto masculino quanto misto, e 100m livres foram as premiadas ao atleta, que ainda disputa outras finais.