Pan 23: Brasil garante cinco medalhas na primeira edição do Surf | A TARDE

Na primeira edição do Surf nos Jogos Pan-Americanos, que ocorrem em Santiago, no Chile, o Brasil acumulou um total de cinco medalhas. Os representantes desta conquista histórica foram Tatiana Weston-Webb com ouro, Chloé Calmon, no Longboard, e Luiz Diniz e Aline Adisaka, no SUP Surfe, ficaram com a prata, e Carlos Bahia, com bronze, no Longboard.

Na final, Tatiana venceu a canadense Sanoa Dempfle-Oline com um placar de 12,33 a 10,13, encerrando a sua participação no Pan com um retrospecto de cinco vitórias consecutivas. Para chegar ao lugar mais alto do pódio, a brasileira precisou desbancar Jessica Anderson, Sanoa Dempfle-Oline, Daniella Rosas e Leilani McGonagle.



Três Pratas

Chloé Calmon e Aline Adisaka também disputaram a final, apesar do resultado não ter sito tão positivo. Chloé foi superada na final pela peruana Maria Fernanda Reyes (7,50 a 6,64), após uma batalha que começou na repescagem. Enquanto Aline caiu perante a colombiana Isabella Brady por 7,93 a 7,04.

No masculino, Luiz Diniz foi desbancado pelo estadiunidense Zane Schweitzer com um somatório das notas em 16,00 a 10,23. No decorrer da competição, ele derrotou outros nomes como Spencer, Gabriel Salazar, Max Torres, Tamil Martino e Felipe Rodriguez.

O Bronze

Carlos Bahia conquistou a medalha de bronze no surfe do Pan, perdendo na final da repescagem para o chileno Rafael Cortéz, após vencer uma série de oponentes, incluindo Julian Schweizer, Augustin Cedeño, Martin Perez, Rafael Cortéz e Julian Schweizer