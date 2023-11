Pan 23: Leonardo e Viviane garantem mais dois Bronzes na natação | A TARDE

A delegação Brasileira está dando um verdadeiro show nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile. Nesta quarta-feira, 25, a sequência de medalhas não poderia ser diferente, principalmente na natação, esporte que mais rendeu pódios ao Brasil.

Durante a tarde, Viviane Jungblut disputou a final de uma das provas mais longas da modalidade, os 1500m livres. Apesar da dificuldade, a atleta brasileira demostrou o seu bom condicionamento físico e garantiu o bronze para a seleção verde e amarela, 21° na competição, com um tempo de . O primeiro lugar ficou com a estadunidense R. Stege, ao alcançar um tempo de 16:13:59, seguida pela chilena K. Kobrich, que precisou de 16:14:60 para completar a prova.

Não muito tempo depois, o Brasil novamente subiu ao pódio na terceira colocação, desta vez com Leonardo Coelho nos 200m medley. A prova consiste em nadar 50m em estilos diferentes, nado peito, costas, borboleta, e para encerrar, nado livre.

Com um tempo de 2:00:58, o brasileiro chegou na terceira colocação, ficando atrás apenas do canadense F. Knox, com 1:58:74 e do estadunidense A. Bustos, que ficou com a prata.