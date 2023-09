Paôla Reis e Celine Bispo conquistam títulos internacionais

As jovens atletas baianas Paôla Reis e Celine Bispo brilharam em competições internacionais neste último fim de semana. Enquanto Celine Bispo conquistou a medalha de ouro e estabeleceu um novo recorde sul-americano nos 200m livre feminino no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos em Buenos Aires, Argentina, Paôla Reis foi coroada campeã do Paraná BMX International em Curitiba. Esta vitória rendeu a Paôla mais de cem pontos no ranking olímpico e mundial.

A competição de BMX em Curitiba, que também conta para o ranking mundial, ocorreu no domingo, 17, como parte da série de eventos da gira olímpica, na categoria C1. Paôla Reis, uma ciclista baiana com um histórico impressionante de conquistas estaduais, nacionais e internacionais, incluindo uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, agora está se preparando para os rounds cinco e seis da Copa do Mundo de BMX Supercross, que serão realizados nos dias 23 e 24 de setembro, em Sarrians, na França, com a participação de atletas de várias nacionalidades. Atualmente, ela ocupa a 13ª posição no ranking mundial.

Leonardo Gonçalves, o treinador que tem sido o parceiro de Paôla desde sua juventude, compartilha que a equipe começará seus treinos a partir de quarta-feira, 20. Eles competirão nas finais no sábado, 23, e domingo, 24, com o objetivo de acumular o máximo de pontos possíveis e aumentar a distância em relação à segunda atleta. Essa estratégia visa estabelecer uma vantagem mais significativa e consolidar sua posição na classificação.

“A Paôla está bem preparada porque vem de uma sequência de competições em Aruba e nos treinamentos de campo e prova de Curitiba. Vamos para a França e, na sequência, para a Argentina para participar de quatro provas de Copa do Mundo, além dos Jogos Pan-Americanos, que acontecem no Chile, entre outubro e novembro. Na última edição, conquistou a medalha de prata. Vamos lá tentar mudar a cor dessa medalha e ter a certeza que ela será a representante do Brasil nas Olímpiadas”, comenta Leonardo.

Celine, em um ano repleto de marcos e conquistas em sua carreira esportiva, continua a brilhar. No domingo, 17, a atleta apoiada pelo programa de incentivo ao esporte do Governo do Estado, FazAtleta, assegurou a medalha de ouro e estabeleceu um novo recorde sul-americano nos 200m livre feminino, com o impressionante tempo de 2'01"22. Além disso, conquistou mais uma medalha de ouro no revezamento 4x100m livre feminino, registrando 3'48"81.

Celine acumulou uma série de títulos nacionais e quebrou recordes brasileiros notáveis em 2023, destacando-se como representante do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos de julho, no Japão. Seus feitos incluem duas medalhas de ouro e duas de prata no Campeonato Brasileiro Junior e Senior de Inverno de Natação, realizado em julho na Piscina Olímpica da Bahia, e o título no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação nos 50m borboleta, com um recorde brasileiro de 26"26, o que lhe rendeu a convocação para representar o Brasil no Mundial Junior de Natação em setembro, em Israel.

Celine, que está classificada para os Jogos Pan-Americanos deste ano, celebra seus impressionantes resultados.