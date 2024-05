Paquetá é denunciado por envolvimento em apostas; meia nega | A TARDE

O jogador Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira, foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta referente a uma investigação sobre um suposto envolvimento em esquema de apostas. De acordo com a entidade, o atleta tentou, propositalmente, receber cartões em quatro jogos da Premier League.

"Alega-se que ele procurou diretamente influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem”, declarou a Federação.

De acordo com a denúncia, as infrações do meia do West Ham ocorreram nas partidas contra Leicester, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds, no dia 21 de maio de 2023, e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

Além disso, Paquetá também foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento da Regra F2 da FA.

Após o conhecimento da denúncia oficial, o jogador se posicionou através das redes sociais. Em uma carta, escrita em português e inglês, Paquetá se disse surpreso e chateado com a notícia, além de negar todas as acusações.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu o jogador.





