Paquetá é investigado por envolvimento em apostas esportivas

As negociações entre Manchester City e West Ham para uma possível transferência do meia Lucas Paquetá aos citizens está encerrada. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", a federação inglesa de futebol (FA) investiga o jogador por "possíveis violações de apostas esportivas".

De acordo com apuração realizada pelo órgão máximo do futebol inglês, familiares do jogador estariam envolvidos em uma aposta quando Paquetá esteve em campo, defendendo as cores do West Ham. A negociação com o Manchester City, que girava em torno de 70 milhões de libras, o equivalente a R$ 437 milhões na nossa moeda, está emperrada por conta das investigações.

Vale salientar que o atacante Ivan Toney, do Brentford, está suspenso das atividades envolvendo futebol por oito meses por violar as regras estabelecidas em relação a apostas esportivas na Inglaterra.

Na Inglaterra, jogadores são proibidos de apostarem, e estarem envolvidos ou não nos jogos. Em 13 de abril, a Premier League aprovou por maioria a proibição patrocínios das casas de apostas nos uniformes dos clubes, que terão até o final da temporada 2025/26 para cumprir a determinação.