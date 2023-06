Paraciclismo: Lauro Chaman conquista tricampeonato da Copa do Mundo

O brasileiro Lauro Chaman garantiu o tricampeonato da Copa do Mundo de ciclismo paralímpico após somar 296 pontos nas três etapas da competição, que foram disputadas em Maniago (Itália), Ostend (Bélgica) e Huntsville (Estados Unidos).

“Que sensação maravilhosa voltar a vencer a geral da Copa do Mundo um ano antes dos Jogos Paralímpicos [que serão disputados em Paris]. Isso me motiva muito a seguir lutando e indica que estamos no caminho certo. Estou muito feliz e grato com este momento. Agradeço muito a Deus, a toda minha família, a todos da Confederação Brasileira de Ciclismo, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e toda a comissão técnica, patrocinadores e amigos que me ajudam a me preparar todos os dias”, declarou o brasileiro.

O título mundial do paulista foi confirmado após ele ficar com a medalha de prata na prova de resistência da classe C5 (atletas com comprometimentos físico-motores ou amputados) da etapa dos EUA, na qual ele também garantiu a segunda posição na prova do contrarrelógio.

Chaman começou a brilhar na primeira etapa da Copa do Mundo, em Maniago, na qual venceu a prova contrarrelógio e ficou em segundo na prova de resistência. Já na Bélgica o brasileiro garantiu a medalha de bronze no contrarrelógio e a quarta colocação na prova de resistência.

O brasileiro já havia garantido o título da Copa do Mundo nos anos de 2017 e de 2019. Ele também conquistou duas medalhas paralímpicas, nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, uma de prata e outra de bronze.