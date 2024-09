Paralimpíadas: Brasil fatura mais dois bronzes no tênis de mesa

Brasil ganha mais duas medalhas de bronze - Foto: Divulgação | Brasil Paralímpico

O Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze no tênis de mesa, nos Jogos Paralímpicos de Paris. As duplas Bruna Alexandre e Danielle Rauen, e Claudio Massad e Luiz Manara foram responsáveis pelo feito.

Bruna e Danielle perderam por três a zero para as australianas Li Na e Yang Qian na classe 20, para atletas andantes. Como não há disputa pelo bronze, as brasileiras ficaram com o bronze.

Cláudio e Luiz competiram na categoria 18, que também abrange andantes, e perderam por três a um para os chineses Liu Chaodong e Zhao Yiqing, e ficaram com o bronze.

“O tênis de mesa é tradicional na China. É um investimento absurdo. Para eles, é uma honra jogar. Eles estão acostumados com esse clima de televisão e torcida. A gente veio pelas beiradas, tentando vencer as primeiras rodadas, mas o diferencial deles são as primeiras bolas. O saque a recepção deles foram o que fez a diferença”, disse Cláudio após o resultado.