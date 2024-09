Paralimpíadas de Paris é "a nova referência" diz presidente do IPC

O número de ingressos vendidos ultrapassou os 2,5 milhões - Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons, se mostrou satisfeito com a organização e elogiou o desempenho dos participantes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 neste domingo, 8, horas antes da cerimônia de encerramento.

"É a nova referência em todos os aspectos", desde os locais de competição até à experiência dos atletas ou à Vila Paralímpica, afirmou Parsons durante uma coletiva de imprensa.

Como grandes momentos citou, entre outros, a cerimônia de abertura e a primeira medalha obtida por uma atleta da delegação de refugiados, Zakia Khudadadi, no taekwondo.

"Os Jogos estão mais competitivos do que nunca", disse ele, citando a derrota do Brasil nas semifinais do futebol de 5 adaptado e a da estrela holandesa Diede de Groot na final individual do tênis em cadeira de rodas.

O número de ingressos vendidos “ultrapassou os 2,5 milhões”, disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris-2024. "Mais gente foi ver a natação paralímpica do que a natação nos Jogos", destacou, na presença de representantes do Estado francês e de diversas comunidades.

Somando os dois Jogos, foram vendidos 12,1 milhões de ingressos no total.

Sobre o legado deixado por Paris-2024, a presidente da região de Ile-de-France, Valérie Pécresse, garantiu que algumas das medidas de segurança nos transportes (policiais, brigadas caninas, câmeras de vigilância) serão mantidas, e voltou a falar do "maior desafio nas próximas décadas para os transportes na região": torná-los acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, especialmente o metrô.

Treze estudos de impacto deverão ser publicados nos próximos meses para fornecer uma análise mais detalhada, lembrou a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castera.

"Esperamos ter entre 15% e 18% mais licenças (esportivas). Estamos prontos para recebê-los", acrescentou.