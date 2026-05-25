Parceiros do Bahia no Grupo City celebram acessos históricos na Europa

Nem só de decepções vivem os clubes geridos pelo City Football Group, conglomerado que administra 12 times espalhados pelo mundo, incluindo o Bahia. O Girona foi rebaixado à Segunda Divisão no Campeonato Espanhol no último final de semana, mas outras duas equipes da Europa conquistaram o acesso de volta à elite do futebol em seus países.

A primeira história de sucesso aconteceu na França, com o Troyes, que terminou a Segunda Divisão na liderança com 67 pontos em 34 jogos e se sagrou campeão da competição pela terceira vez em sua história. A equipe já havia garantido matematicamente seu acesso à Ligue 1 com duas rodadas de antecedência, ao vencer o Saint-Étienne por 3 a 0.

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O Troyes havia conquistado o título da Ligue 2 pela última vez na temporada 2020/21, logo no primeiro ano em que esteve sob a tutela do Grupo City. A equipe retornou à Segunda Divisão em 2022/23 e chegou a terminar na zona de rebaixamento para a Terceirona em 2023/24, mas foi salvo pela falência administrativa do tradicional Bordeaux, que acabou herdando a vaga de rebaixado.

Alegria belga

Quem também é gerido pelo CFG e teve uma temporada de sucesso foi o Lommel SK, da Bélgica. A equipe terminou o Campeonato Belga dentro da zona de classificação aos play-offs de acesso à Primeira Divisão e passou por três clubes até garantir sua vaga na Júpiler Pro League 2026/27. Na grande decisão, o Lommel venceu o Verbroedering Dender por 3 a 2 no placar agregado

O Lommel pertence ao conglomerado desde maio de 2020 e foi promovido à elite do futebol da Bélgica pela primeira vez desde que foi adquirido. A equipe é utilizada pela cúpula do City para desenvolver jovens jogadores e até alguns atletas que já passaram pelo Bahia também pisaram em território belga.

O volante Diego Rosa e o atacante Arthur Sales, que defenderam o Esquadrão de Aço em 2023, também chegaram a atuar pelo time da Europa Ocidental.

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