"Parece que é a primeira vez", diz Cristiane após retorno à Seleção

Cristiane está de volta à Seleção Brasileira após mais de dois anos de fora, dessa vez a atacante do Santos estará sob o comando do Arthur Elias, ex-Corinthians. Apesar da falta de jogos oficiais neste período, Arthur reuniu 30 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No segundo treino após voltar a vestir a amarelinha, nesta quarta-feira, 21, Cristiane destacou o sentimento de voltar a fazer parte do grupo e agradeceu ao novo técnico pela oportunidade.

"É uma sensação muito doida, né? Parece que estou vindo na minha primeira convocação. Parece até piada estar falando isso, mas foram quase dois anos longe, não estando com o grupo, não estando aqui na Granja. Quando entrei no quarto até agradeci ao Papai do Céu pela oportunidade que foi dada pela comissão e pelo Arthur."

Cris fez sua última aparição com a Seleção em abril de 2021, também durante um período de treinos. A atacante afirmou que é uma oportunidade de fazer diferente e ajudar as novas atletas que estão chegando.

"O Arthur e a comissão técnica sempre deixaram muito claro que pra eles não vai importar a idade, vai importar o que a gente apresentar diariamente aqui dentro do campo, dentro do nosso trabalho. Isso dá muita confiança para as atletas mais experientes. Eu acho que a gente consegue trazer essa ajuda para as meninas que estão chegando agora, para a nova geração, para as meninas que estão tendo a primeira convocação."

Vestindo a amarelinha, Cristiane soma mais de 50 convocações, desde a sua primeira, em 2001. Ao todo são 167 jogos e 116 gols marcados. Sendo uma das ausências na Copa do Mundo de 2023, na competição Cris tem números expressivos, com 21 jogos e 1.563 minutos, sendo a terceira jogadora com mais tempo atuando com a camisa da Canarinho na competição, estando atrás apenas de Formiga e Marta. Ela também é a vice-artilheira do Brasil em Mundiais, com 11 gols.

"Acho que esse tempo de experiência, principalmente meu e da Marta, nós somos as tias do elenco (nós somos as mais velhas), traz uma ajuda na integração com o resto do grupo e a confiança, claro, primeiro vindo da comissão técnica no nosso trabalho, faz a gente treinar e trabalhar com muita tranquilidade".

Para finalizar, Cristiane também destacou o início de trabalho do novo técnico e da sua comissão, além de reforçar o seu desejo em estar nas próximas convocações e entregar o seu máximo.

"Quero fazer meu melhor aqui para, consequentemente, conseguir estar nas próximas convocações. O máximo que eu puder fazer agora e ao longo dos campeonatos que venho disputando, vou tentar fazer para estar dentro desse grupo. Esse elenco com toda essa mistura e integração, e a comissão técnica dá uma abertura para que a gente possa conversar, para que possamos interagir e trazer a nossa experiência também", finalizou.