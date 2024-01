Paris-2024! Ano olímpico do judô começa com treinos na Áustria | A TARDE

De olho nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Seleção Brasileira de Judô iniciará a temporada de treinos durante um camping em Mittersill, na Áustria, que reunirá as principais equipes do mundo para a fase de treinamento. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) nesta quinta-feira, 4.

Sendo o ponto de partida do ano olímpico, os 20 judocas convocados pela CBJ embarcam no próximo sábado, 6, para o treinamento de campo de inverno, o tradicional EJU Olympic Training Camp, que reúne mais de mil judocas do mundo inteiro.

O vilarejo austríaco com aproximadamente, cinco mil habitantes, receberá os judocas durante os sete dias de treinamento intenso. “Mittersill é um treinamento tradicional de abertura do ano e todos os países vão com time A, com os principais atletas que estarão nos Jogos Olímpicos. Então, era primordial que fôssemos com os nossos atletas também. A expectativa é de ter mais de mil atletas participando. Com isso, a principal característica é de um treino de alto volume de randori (lutas), mais de dez por dia em média, e de altíssima qualidade. Quem souber aproveitar Mittersill, certamente, estará melhor preparado para os maiores desafios de 2024”, explicou Marcelo Theotônio, gerente de Alto Rendimento da CBJ.

A Seleção Brasileira de Judô tem sua primeira competição do ano marcada para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Grand Prix de Portugal, distribuindo até 700 pontos no ranking olímpico.

Veja os atletas convocados:

Seleção feminina

48kg Alexia Nascimento (ESPORTE CLUBE PINHEIROS)

48kg Natasha Ferreira (SOCIEDADE MORGENAU)

52kg Jéssica Pereira (INSTITUTO REAÇÃO)

57kg Jéssica Lima (SOGIPA)

57kg Rafaela Silva (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO)

63kg Ketleyn Quadros (SOGIPA)

63kg Nauana Silva ( ESPORTE CLUBE PINHEIROS)

70kg Luana Carvalho (CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA)

78kg Karol Gimenes (ESPORTE CLUBE PINHEIROS)

+78kg Giovanna Santos (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO)

Seleção Masculina

60kg Michel Augusto (SESI)

60kg Christian Silva (CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY)

66kg Luiz Eduardo Rossetim (CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY)

73kg Gabriel Falcão (INSTITUTO REAÇÃO)

73kg Vinícius Ardina ( SESI)

81kg Guilherme Schimidt (MINAS TÊNIS CLUBE)

90kg Rafael Macedo ( SOGIPA)

100kg Leonardo Gonçalves (SOGIPA)

100kg Rafael Buzacarini (ESPORTE CLUBE PINHEIROS)

+100kg Rafael Silva ( ESPORTE CLUBE PINHEIROS)