Paris quer reacender a chama com os Jogos Paralímpicos

Jogos Paralímpicos movimentam a capital francesa - Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Um mês após o início dos Jogos Olímpicos em Paris, a 'Cidade Luz' recebe milhares de atletas nesta quarta-feira (28) para a cerimônia de abertura do Jogos Paralímpicos 2024, um espetáculo que busca destacar "todos os corpos".

"A festa continua", declarou na terça-feira o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI).

O evento paralímpico, o primeiro da história na França, terá início nesta quarta-feira às 15h (horário de Brasília) com um espetáculo de cerca de três horas idealizado pelo prestigiado diretor de teatro francês Thomas Jolly.

Cerca de 4.400 atletas de 168 delegações desfilarão da Champs-Elysées, considerada pelos franceses como "a avenida mais bonita do mundo", até a Place de la Concorde, onde um palco central em torno do famoso obelisco receberá o espetáculo 'Paradoxe' (Paradoxo).

O diretor artístico, que esteve à frente da elogiada, mas também polêmica, abertura dos Jogos Olímpicos, pediu na segunda-feira que sejam evitados "estereótipos de heróis relacionados às pessoas com deficiência".

- "Sonhar acordado" -

Cerca de 30 mil espectadores acompanharão a cerimônia nas arquibancadas instaladas na Place de la Concorde e outras 15 mil pessoas poderão assistir ao desfile dos atletas em uma área gratuita na parte baixa da avenida Champs-Elysées.

Cerca de 150 bailarinos, incluindo 20 com deficiência, estarão sob o comando do coreógrafo sueco Alexander Ekman, reconhecido por suas mais de 50 criações artísticas e suas colaborações com a Ópera de Paris e o Ballet de Boston.

O espetáculo representará o que Jolly descreveu na segunda-feira como "sonhar acordado", no qual "artistas com e sem deficiência (...) criam uma espécie de novos jogos, simplesmente jogos, nem olímpicos nem paraolímpicos".

"É uma utopia pela qual devemos lutar", acrescentou.

À medida que a festa avança na Place de la Concorde, a chama continuará sua jornada, que começou no sábado na cidade de Stoke Mandeville, no Reino Unido, berço histórico dos Jogos Paralímpicos.

Ao chegar no domingo a Calais, no norte de França, o fogo foi dividido em 12 tochas que viajaram por diferentes pontos do país e serão reunidas nesta quarta-feira em Paris.

- 15.000 agentes mobilizados -

Para garantir que tudo ocorra sem incidentes, foram destacados cerca de 15 mil membros das forças de segurança, segundo o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin.

"O trânsito ficará complicado no centro da capital ao longo do dia", declarou o ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, na terça-feira, aconselhando "encarecidamente às pessoas a optarem pelo transporte público e bicicletas".

Ao contrário dos Jogos Olímpicos, durante os quais muitos parisienses fugiram da capital, esvaziando o trânsito, os Jogos Paralímpicos acontecerão no meio da semana, em plena volta às aulas.

"Espero que haja o mesmo ambiente e que seja tão divertido" quanto o evento olímpico, disse Anne-Claude Dubois, uma suíça de 52 anos que foi com as duas filhas a uma das lojas oficiais de Paris-2024.

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Tony Estanguet, informou que já foram vendidos cerca de 2 milhões de ingressos para os eventos, que serão realizados até domingo, 8 de setembro.