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Paris vive noite de tensão após título do PSG; 280 pessoas são presas

Comemoração pelo bicampeonato da Champions League reuniu milhares de torcedores

Iarla Queiroz
Por
Autoridades francesas registraram mais de 280 prisões em Paris
Autoridades francesas registraram mais de 280 prisões em Paris - Foto: Lou Benoist/AFP

A conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain levou uma multidão às ruas da capital francesa, mas a festa pelo bicampeonato europeu acabou marcada por confusões, depredações e confrontos com a polícia.

Segundo autoridades francesas, 283 pessoas foram presas em Paris durante as comemorações. Em todo o território francês, o número de detenções chegou a 416. Além disso, sete policiais ficaram feridos durante as ocorrências registradas ao longo da noite.

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Champs-Élysées concentrou maior parte da festa

O principal ponto de encontro dos torcedores foi a região da Champs-Élysées, um dos cartões-postais mais conhecidos de Paris.

De acordo com a polícia, mais de 20 mil pessoas se reuniram no local para celebrar a conquista europeia do clube francês. Com o aumento da movimentação, também foram registrados atos de vandalismo, incluindo danos a veículos e estabelecimentos comerciais da região.

As autoridades informaram ainda que houve uma tentativa de invasão a uma delegacia. A situação foi controlada pelas forças de segurança, que reforçaram o policiamento em diversos pontos da cidade.

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Parque dos Príncipes também registrou tumultos

Mesmo com a final sendo disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, milhares de torcedores permaneceram em Paris para acompanhar a decisão.

O Parque dos Príncipes abriu as portas para transmitir a partida em telões e teve todos os ingressos esgotados.

Segundo estimativas da polícia, entre 4 mil e 5 mil pessoas circularam pelos arredores do estádio ao longo do dia. A região também registrou episódios de vandalismo durante as comemorações.

Polícia apreendeu sinalizadores e fogos

Durante a operação de segurança montada para a decisão, agentes apreenderam 24 sinalizadores e dois morteiros de fogos de artifício.

As informações foram divulgadas pelo jornal francês L'Équipe, que também relatou episódios de tumulto próximos ao estádio e em outras áreas da capital francesa.

O esquema de segurança foi ampliado para tentar conter os excessos registrados durante a celebração do título.

PSG faz apelo aos torcedores

Diante dos incidentes, o Paris Saint-Germain divulgou uma mensagem direcionada aos seus torcedores.

No comunicado, o clube pediu que as celebrações pelo que classificou como um "momento histórico" fossem realizadas com responsabilidade e respeito, em meio às ocorrências registradas durante a noite festiva.

A conquista mobilizou milhares de pessoas por toda a França, mas acabou dividindo espaço com as cenas de violência e os problemas de segurança registrados na capital do país.

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