Paris vive noite de tensão após título do PSG; 280 pessoas são presas

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A conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain levou uma multidão às ruas da capital francesa, mas a festa pelo bicampeonato europeu acabou marcada por confusões, depredações e confrontos com a polícia.

Segundo autoridades francesas, 283 pessoas foram presas em Paris durante as comemorações. Em todo o território francês, o número de detenções chegou a 416. Além disso, sete policiais ficaram feridos durante as ocorrências registradas ao longo da noite.

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Champs-Élysées concentrou maior parte da festa

O principal ponto de encontro dos torcedores foi a região da Champs-Élysées, um dos cartões-postais mais conhecidos de Paris.

De acordo com a polícia, mais de 20 mil pessoas se reuniram no local para celebrar a conquista europeia do clube francês. Com o aumento da movimentação, também foram registrados atos de vandalismo, incluindo danos a veículos e estabelecimentos comerciais da região.

As autoridades informaram ainda que houve uma tentativa de invasão a uma delegacia. A situação foi controlada pelas forças de segurança, que reforçaram o policiamento em diversos pontos da cidade.

Parque dos Príncipes também registrou tumultos



Mesmo com a final sendo disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, milhares de torcedores permaneceram em Paris para acompanhar a decisão.

O Parque dos Príncipes abriu as portas para transmitir a partida em telões e teve todos os ingressos esgotados.

Segundo estimativas da polícia, entre 4 mil e 5 mil pessoas circularam pelos arredores do estádio ao longo do dia. A região também registrou episódios de vandalismo durante as comemorações.

🚨🇫🇷 FLASH | Des tensions éclatent autour du Parc des Princes. (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/cZXxDnhwL3 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026

Polícia apreendeu sinalizadores e fogos



Durante a operação de segurança montada para a decisão, agentes apreenderam 24 sinalizadores e dois morteiros de fogos de artifício.

As informações foram divulgadas pelo jornal francês L'Équipe, que também relatou episódios de tumulto próximos ao estádio e em outras áreas da capital francesa.

O esquema de segurança foi ampliado para tentar conter os excessos registrados durante a celebração do título.

The explosion of emotion outside the Parc des Princes as PSG fans celebrated their Champions League triumph over Arsenal. 🤯



Scenes of pure joy erupted across Paris after the penalty shootout victory sealed back-to-back Champions League wins. 🏆🏆🇫🇷 pic.twitter.com/amXRMggAdY — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 30, 2026

PSG faz apelo aos torcedores



Diante dos incidentes, o Paris Saint-Germain divulgou uma mensagem direcionada aos seus torcedores.

No comunicado, o clube pediu que as celebrações pelo que classificou como um "momento histórico" fossem realizadas com responsabilidade e respeito, em meio às ocorrências registradas durante a noite festiva.

A conquista mobilizou milhares de pessoas por toda a França, mas acabou dividindo espaço com as cenas de violência e os problemas de segurança registrados na capital do país.