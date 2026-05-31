Vídeo: Davi Brito é nocauteado por Bambam no Fight Music Show

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Campeões das edições 1 e 24 do Big Brother Brasil, Kleber Bambam e Davi Brito duelaram, na noite deste sábado, 30, pela oitava edição do Fight Music Show. Na disputa, ocorrida no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, o baiano se deu mal na disputa e foi nocauteado.

Após cinco rounds de luta, o paulista venceu por nocaute técnico, após o ex-motorista por aplicativo cair duas vezes. Após a sequência de golpes, Davi passou mal e precisou ser socorrido à enfermaria da competição.

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Cumprindo uma provocação, Bambam entregou a Davi um balão de oxigênio personalizado com sua foto. No entanto, ele parabenizou o rival pelo desempenho.

Veja vídeo

Como foi o duelo?

Davi iniciou bem o combate, golpeando Bambam, que teve pontos tirados nos dois primeiros rounds.

No entanto, o baiano começou a apresentar muito cansaço à medida que os rounds avançaram.

Bambam desafia Naldo e Whindersson

Após vencer, Bambam já deixou claro quem deseja enfrentar no próximo duelo. Ele aproveitou o momento para desafiar o cantor Naldo Benny.

O ex-BBB citou ainda o humorista Whindersson Nunes, expressando o desejo de enfrentá-lo em uma luta futura.

"Naldo Benny, cadê você? Você é mentiroso, mente para o Brasil. Você já teve problema com a sua mulher, quis bater em mulher. Vem aqui comigo que eu vou te bater para aprender a ser homem. Vocês querem o Naldo ou não? É isso aí Naldo, tá dado o recarregado. Whindersson Nunes, hoje você vai ser intimiado, vai apanhar do Popó e eu te desafio".

Veja resultado dos confrontos do FMS 8