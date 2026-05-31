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Vídeo: Davi Brito é nocauteado por Bambam no Fight Music Show
Duelo entre campeões do Big Brother Brasil aconteceu na noite deste sábado
Campeões das edições 1 e 24 do Big Brother Brasil, Kleber Bambam e Davi Brito duelaram, na noite deste sábado, 30, pela oitava edição do Fight Music Show. Na disputa, ocorrida no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, o baiano se deu mal na disputa e foi nocauteado.
Após cinco rounds de luta, o paulista venceu por nocaute técnico, após o ex-motorista por aplicativo cair duas vezes. Após a sequência de golpes, Davi passou mal e precisou ser socorrido à enfermaria da competição.
Cumprindo uma provocação, Bambam entregou a Davi um balão de oxigênio personalizado com sua foto. No entanto, ele parabenizou o rival pelo desempenho.
Veja vídeo
Como foi o duelo?
Davi iniciou bem o combate, golpeando Bambam, que teve pontos tirados nos dois primeiros rounds.
No entanto, o baiano começou a apresentar muito cansaço à medida que os rounds avançaram.
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Bambam desafia Naldo e Whindersson
Após vencer, Bambam já deixou claro quem deseja enfrentar no próximo duelo. Ele aproveitou o momento para desafiar o cantor Naldo Benny.
O ex-BBB citou ainda o humorista Whindersson Nunes, expressando o desejo de enfrentá-lo em uma luta futura.
"Naldo Benny, cadê você? Você é mentiroso, mente para o Brasil. Você já teve problema com a sua mulher, quis bater em mulher. Vem aqui comigo que eu vou te bater para aprender a ser homem. Vocês querem o Naldo ou não? É isso aí Naldo, tá dado o recarregado. Whindersson Nunes, hoje você vai ser intimiado, vai apanhar do Popó e eu te desafio".
Veja resultado dos confrontos do FMS 8
- Rey Phisique e Pai Solteiro venceram Rodrigo América e Japa Morfo por nocaute com 1min59s do R4;
- Raíssa Barbosa venceu Deborah Albuquerque por decisão unânime;
- Dynho Alves venceu Rômulo Deu Cria por nocaute com 1min11s do R5;
- Luiz Otávio Mesquita venceu Matheus Martins por decisão unânime;
- Tyson Tigre e Leleco Guimarães empataram por decisão unânime;
- Fernanda Mendigata venceu Zoo por decisão unânime;
- Nego do Borel venceu Biel por decisão unânime;
- Kleber Bambam venceu Davi Brito com 1min59 do R6;
- Iago Freitas venceu Ítalo Luan por decisão unânime;
- Acelino Popó venceu Whindersson Nunes por decisão unânime.