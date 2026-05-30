Jair Ventura comenta desfalques e faz promessa para final do Nordestão

Quando viu o Vitória perder por 3 a 1 para o Santos, neste sábado, 30, na Vila Belmiro, qualquer torcedor se preocupou com os impactos que isso pode ter na final da Copa do Nordeste - mas Jair Ventura garantiu que não é preciso angústia.

O técnico do Vitória tratou o resultado como motivo de incômodo momentâneo, mas fez questão de virar rapidamente a chave para a decisão contra o Fortaleza, já na terça-feira, 2, pela partida de ida da final, em busca de um título que, para Jair, pode coroar o primeiro semestre rubro-negro.

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"Essa aqui até meia-noite a gente vai ficar chateado. Depois é só pensar nas finais. Vai impactar zero", prometeu.

"Acho que é coroar o primeiro semestre. A ideia era fechar com chave de ouro esse mês, nove jogos no mês, muito jogo. A gente vinha de seis vitórias, um empate, uma derrota, agora duas derrotas, um empate e seis vitórias. É um mês que está tudo bem", disse.

Segundo Jair, o Vitória não tem como negar que já entrou em campo contra o Santos pensando também na final. O técnico explicou que algumas escolhas passaram pelos indicadores físicos do elenco, justamente por causa da sequência pesada de jogos.

"A gente vai bater, agora com os próximos dois jogos da final, a equipe que mais jogou no futebol brasileiro. E isso tem um preço", explicou.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Desfalques

Esse preço apareceu novamente na Vila Belmiro. Baralhas sentiu desconforto na parte posterior da coxa e precisou sair ainda no primeiro tempo, se unindo a Nathan Mendes e Ramon como exemplos de perdas recentes.

"Tem esse preço de o Baralhas pedir para sair. Tem o preço da gente perder o Ramon, perder o Nathan. É o excesso de jogos, mas ao mesmo tempo é o trabalho sendo bem feito", disse.

"Porque, se a gente estivesse descansando, jogando só semana em semana, talvez estivesse com mais jogadores inteiros, mas não estaria vivo em todas as competições como estamos", afirmou.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

"Preocupa. Preocupa ele, preocupa Nathan, preocupa Ramon, preocupa todos os jogadores que vocês não estão vendo no campo. Sempre preocupa, mas a gente vai ter que se reinventar", continuou Jair.

"É a sequência de jogos. Não vai ter jeito. Vai ter cada vez mais perdas de jogador. Os jogos são muito intensos. Muitas não são nem musculares, como no caso do Nathan e do Ramon, que foram pancadas. É um preço a se pagar pelo nosso sucesso", completou.

Como vai ser contra o Fortaleza?

Mesmo fora de casa, Jair descartou uma postura conservadora diante do Fortaleza. O treinador afirmou que confia no elenco e que o Vitória tentará buscar vantagem já no primeiro jogo da final.

"Confio no elenco e vamos para cima. Vamos buscar o resultado. Como fomos para cima do Flamengo fora, fomos para cima do Santos hoje. O resultado é outra coisa", garantiu.

O técnico lembrou que o Vitória tem encontrado dificuldade para vencer como visitante no Brasileirão, mas já conseguiu triunfos fora em outras competições.

"A gente está tendo dificuldade de vencer no Brasileiro. Na Copa do Brasil nós já vencemos. Conseguimos vencer CRB, ABC, e que possamos conseguir vencer também. Depois da parada, voltar a vencer também no Brasileiro. Mas agora é pensar na final", pontuou.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Com ingressos esgotados para a volta, Jair nem chegou a convocar a torcida. Disse apenas que o objetivo é fazer um bom jogo fora e levar uma vantagem para Salvador.

"Nem vou convidar a nossa torcida, porque já acabou os ingressos. A gente vai lá fazer um jogo bom e tentar levar essa vantagem para casa. Com todo respeito ao Fortaleza, a gente sabe do jogo difícil, tem diversos jogadores que trabalharam comigo do outro lado, que vão nos dar muita dificuldade", afirmou.

Vai ter contratação?

A sequência decisiva também chega antes da pausa da Copa do Mundo, período que Jair considera fundamental para recuperar jogadores e ajustar o elenco. O treinador confirmou que o clube monitora o mercado, mas evitou falar em nomes ou posições.

"O Departamento de Futebol está aqui, só que eu não falo de posição e nomes, porque a gente começa a trazer concorrência para o mercado. Mas, com certeza, a gente vai estar sempre de olho, principalmente nas perdas que tivemos por lesões", disse.

Para Jair, a parada será importante não apenas para o Vitória, mas para todos os clubes que acumulam competições: "Quem joga mais corre mais risco de ter jogadores lesionados. Esse tempo vai ser importante para todo mundo recuperar. E aqueles que forem mais criativos na janela ou tiverem mais dinheiro vão voltar mais fortes".