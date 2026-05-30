Vai voltar? Rogério Ceni revela plano do Bahia para Marcos Felipe

Em meio a um momento conturbado na posição de goleiro, o técnico Rogério Ceni revelou qual deve ser o futuro de Marcos Felipe no Esporte Clube Bahia. O arqueiro tem contrato com o Esquadrão até dezembro de 2027 e está emprestado ao Eyüpspor, da Turquia, mas o vínculo de cessão se encerra ao final de junho.



Diante do cenário atual, em que Ronaldo — recém-recuperado após cerca de dois meses afastado por lesão — é a única opção disponível entre os goleiros do time principal, já que Léo Vieira sofreu uma grave lesão e João Paulo não permanecerá no clube, Ceni afirmou que Marcos Felipe deverá ser reintegrado ao elenco caso não seja negociado. O arqueiro estava na Fonte Nova neste sábado, 30.

Caso não haja, sei lá, uma venda ou uma negociação, ele pertence ao clube e será reintegrado ao elenco [...] Com contrato até 2027, se não houver uma saída, ele permanece no grupo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Apesar de indicar o retorno do goleiro, Rogério Ceni ressaltou que a reintegração de Marcos Felipe não impede o Bahia de buscar outro atleta para a posição. Segundo o comandante tricolor, o gol é um dos setores em que o clube ainda busca alcançar o nível esperado pelo torcedor.





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“Isso também não quer dizer que nós não possamos ir atrás de um novo profissional [...] Talvez nós ainda não tenhamos conseguido atender à expectativa que vocês têm para essa função. O Ronaldo foi uma grata surpresa, porque evoluiu muito desde que chegou aqui, principalmente no jogo com os pés. [...] Mas isso não quer dizer que devemos nos acomodar nessa situação”, afirmou durante a coletiva.

Acho que podemos criar cada vez mais concorrência. Quanto melhor for a disputa, maior será a chance de sucesso afirmou - Ceni

O triunfo sobre o Botafogo, neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova, marcou o último compromisso do Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Rogério Ceni entrará em período de férias e voltará aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo no dia 22 de junho.