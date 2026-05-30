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Bahia não vai exercer compra do goleiro João Paulo; veja detalhes

Goleiro tem contrato até o final de junho

Téo Mazzoni
Por
João Paulo não terá contrato renovado e deixa o Bahia
João Paulo não terá contrato renovado e deixa o Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O goleiro João Paulo está de saída do Esporte Clube Bahia. Fora da lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo, marcado para este sábado, às 17h30, o arqueiro não seguirá no elenco tricolor após o encerramento de seu vínculo com o clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Premiere e confirmada pelo portal A TARDE.

Emprestado pelo Santos em agosto de 2025, João Paulo tem contrato com o Esquadrão até o fim de junho deste ano. Apesar de o acordo prever uma opção de compra, a diretoria tricolor decidiu não exercer a cláusula para adquirir os direitos do jogador em definitivo.

Nos bastidores, o Bahia chegou a avaliar a permanência do goleiro por meio de um novo empréstimo. No entanto, o desempenho apresentado durante as oportunidades recebidas na temporada fez o clube recuar e encerrar as tratativas pela continuidade do atleta.

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Com a camisa tricolor, João Paulo entrou em campo apenas oito vezes, todas em 2026. Sem conseguir se firmar como opção no setor, o goleiro viu suas chances aumentarem após as lesões dos titulares, especialmente durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, as atuações não convenceram a comissão técnica e a diretoria.

Ao longo da Série A, João Paulo sofreu sete dos 22 gols sofridos pelo Bahia na competição, números que ajudam a explicar a decisão do clube de não manter o arqueiro para a sequência da temporada.

Dessa forma, o jogador retornará ao Santos ao término do contrato de empréstimo, encerrando sua passagem pelo Bahia sem conseguir conquistar espaço entre os principais nomes da posição no elenco.

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Esporte Clube Bahia João Paulo mercado da bola

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