Bahia encara o Botafogo, dono do melhor ataque do Brasileirão, para fazer as pazes com a torcida

A má fase vivida pelo Bahia tem diversas explicações. A fragilidade defensiva certamente aparece no topo da lista de problemas que ajudam a explicar a crise tricolor. Hoje, às 17h30, o setor defensivo do Bahia terá um desafio enorme: parar o melhor ataque do Brasileirão, o do Botafogo. O confronto, na Fonte Nova, será o último antes da pausa para a Copa do Mundo deste ano.

O ataque alvinegro já marcou 30 gols em 16 partidas no campeonato, superando até mesmo os líderes, Palmeiras e Flamengo. O Tricolor, por outro lado, vem sendo vazado com enorme frequência, tendo sofrido gols nos últimos 10 jogos disputados. Para piorar a situação, a equipe levou dois ou mais gols em oito dessas dez oportunidades.

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Na última rodada, diante do Coritiba, o Bahia sofreu três gols, situação que gerou declarações fortes de Rogério Ceni.

A gente cede os gols de maneira muito fácil. Não sei o que dizer. Produzimos bastante, mas entregamos os gols ao adversário com muita facilidade Rogério Ceni

É justamente no setor defensivo que moram as maiores dúvidas para a escalação desta noite, começando pelo gol. João Paulo atuou por pouco mais de 45 minutos na última partida e não agradou, falhando em dois gols do adversário. Ao mesmo tempo, Ronaldo voltou a treinar com o elenco e pode reassumir a posição.

A zaga também pode passar por mudanças. Kanu não teve boa atuação contra o Coritiba e Ramos Mingo tem chance de reaparecer. Outro ponto de atenção é a lateral direita, onde Román Gómez e Gilberto disputam a titularidade.

Quem também poderia aparecer improvisado no setor é Nicolas Acevedo, mas o volante uruguaio está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Outros desfalques importantes são Luciano Juba e Léo Vieira. O goleiro, inclusive, teve confirmada uma grave lesão no joelho e perderá o restante da temporada.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Franclim Carvalho também possui baixas importantes. Joaquín Correa cumpre suspensão, enquanto Allan, Júnior Santos, Bastos, Nathan Fernandes e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico. Além deles, Danilo, Alexander Barboza e Kadir Barría já se apresentaram às suas seleções e não entram em campo neste sábado. Barboza tem transferência encaminhada para o Palmeiras, ao mesmo tempo que Danilo ainda definirá o próximo destino.

Mesmo com tantos desfalques, o Botafogo chega embalado por resultados recentes considerados importantes. A equipe venceu o Caracas por 3 a 1 pela Copa Sul-Americana e empatou com o São Paulo por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Duelo direto

O clube carioca aparece logo atrás do Bahia na classificação, com 22 pontos, apenas um a menos que o adversário deste sábado. Internamente, a partida é vista como uma oportunidade direta de ultrapassagem para o Alvinegro.

Bahia e Botafogo vêm protagonizando confrontos equilibrados e de bom nível técnico desde que se transformaram em SAFs. No ano passado, cada equipe venceu uma partida. No Rio de Janeiro, o Fogão fez 2 a 1, com gols de Santi Rodríguez e Jeffinho. O Bahia descontou com Rodrigo Nestor.

Já no duelo disputado na Arena Fonte Nova, o Esquadrão venceu por 1 a 0, com gol de Cauly após grande jogada de Erick Pulga. O equilíbrio, aliás, não é novidade nesse antigo confronto.

Em 60 jogos disputados desde 1963, são 23 triunfos dos baianos, 19 empates e 18 vitórias do time carioca. Se quiser conquistar o 24º triunfo diante do adversário carioca no histórico do confronto, o Bahia e sua defesa cheia de insegurança precisará neutralizar o ataque mais eficiente do campeonato.

O principal ponto forte do Botafogo enfrenta justamente a maior fragilidade do Tricolor. Por isso, a atenção defensiva precisará ser redobrada.