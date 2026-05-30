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SOB PRESSÃO!

Bahia encara o Botafogo, dono do melhor ataque do Brasileirão, para fazer as pazes com a torcida

Tricolor está há 10 jogos seguidos sofrendo gols e quer espantar a má fase diante do torcedor

Sandro Alex Farias
Por Sandro Alex Farias
Tricolor vem sendo vazado com enorme frequência, tendo sofrido gols nos últimos 10 jogos disputados
Tricolor vem sendo vazado com enorme frequência, tendo sofrido gols nos últimos 10 jogos disputados - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A má fase vivida pelo Bahia tem diversas explicações. A fragilidade defensiva certamente aparece no topo da lista de problemas que ajudam a explicar a crise tricolor. Hoje, às 17h30, o setor defensivo do Bahia terá um desafio enorme: parar o melhor ataque do Brasileirão, o do Botafogo. O confronto, na Fonte Nova, será o último antes da pausa para a Copa do Mundo deste ano.

O ataque alvinegro já marcou 30 gols em 16 partidas no campeonato, superando até mesmo os líderes, Palmeiras e Flamengo. O Tricolor, por outro lado, vem sendo vazado com enorme frequência, tendo sofrido gols nos últimos 10 jogos disputados. Para piorar a situação, a equipe levou dois ou mais gols em oito dessas dez oportunidades.

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Na última rodada, diante do Coritiba, o Bahia sofreu três gols, situação que gerou declarações fortes de Rogério Ceni.

A gente cede os gols de maneira muito fácil. Não sei o que dizer. Produzimos bastante, mas entregamos os gols ao adversário com muita facilidade

Rogério Ceni

É justamente no setor defensivo que moram as maiores dúvidas para a escalação desta noite, começando pelo gol. João Paulo atuou por pouco mais de 45 minutos na última partida e não agradou, falhando em dois gols do adversário. Ao mesmo tempo, Ronaldo voltou a treinar com o elenco e pode reassumir a posição.

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A zaga também pode passar por mudanças. Kanu não teve boa atuação contra o Coritiba e Ramos Mingo tem chance de reaparecer. Outro ponto de atenção é a lateral direita, onde Román Gómez e Gilberto disputam a titularidade.

Quem também poderia aparecer improvisado no setor é Nicolas Acevedo, mas o volante uruguaio está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Outros desfalques importantes são Luciano Juba e Léo Vieira. O goleiro, inclusive, teve confirmada uma grave lesão no joelho e perderá o restante da temporada.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Franclim Carvalho também possui baixas importantes. Joaquín Correa cumpre suspensão, enquanto Allan, Júnior Santos, Bastos, Nathan Fernandes e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico. Além deles, Danilo, Alexander Barboza e Kadir Barría já se apresentaram às suas seleções e não entram em campo neste sábado. Barboza tem transferência encaminhada para o Palmeiras, ao mesmo tempo que Danilo ainda definirá o próximo destino.

Mesmo com tantos desfalques, o Botafogo chega embalado por resultados recentes considerados importantes. A equipe venceu o Caracas por 3 a 1 pela Copa Sul-Americana e empatou com o São Paulo por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. 

Duelo direto

O clube carioca aparece logo atrás do Bahia na classificação, com 22 pontos, apenas um a menos que o adversário deste sábado. Internamente, a partida é vista como uma oportunidade direta de ultrapassagem para o Alvinegro.

Bahia e Botafogo vêm protagonizando confrontos equilibrados e de bom nível técnico desde que se transformaram em SAFs. No ano passado, cada equipe venceu uma partida. No Rio de Janeiro, o Fogão fez 2 a 1, com gols de Santi Rodríguez e Jeffinho. O Bahia descontou com Rodrigo Nestor.

Já no duelo disputado na Arena Fonte Nova, o Esquadrão venceu por 1 a 0, com gol de Cauly após grande jogada de Erick Pulga. O equilíbrio, aliás, não é novidade nesse antigo confronto.

Em 60 jogos disputados desde 1963, são 23 triunfos dos baianos, 19 empates e 18 vitórias do time carioca. Se quiser conquistar o 24º triunfo diante do adversário carioca no histórico do confronto, o Bahia e sua defesa cheia de insegurança precisará neutralizar o ataque mais eficiente do campeonato.

O principal ponto forte do Botafogo enfrenta justamente a maior fragilidade do Tricolor. Por isso, a atenção defensiva precisará ser redobrada.

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Tags

Bahia Brasileirão copa do mundo Rogério Ceni

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