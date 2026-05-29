Demissão no Girona faz Rogério Ceni virar o mais longevo do Grupo City

A demissão do treinador Míchel, do Girona, depois do rebaixamento do clube à segunda divisão da Espanha, representa a primeira vez que uma equipe do City Football Group decidiu desligar um técnico do seu cargo em 2026. O comandante estava no clube espanhol desde julho de 2021 e conviveu com altos e baixos durante cinco anos.

Míchel esteve à frente do Girona na melhor fase da história da equipe, época de históricas surpreendentes na La Liga e classificação à Champions League, mas viu sua trajetória se encerrar com a trágica queda nesta temporada. Apesar do final infeliz, os torcedores espanhóis reagiram com gratidão nas redes sociais após a saída do treinador.

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O clube brigou contra o rebaixamento durante todo o Campeonato Espanhol, mas chegou na última rodada dependendo apenas de si. Precisando somente vencer em casa para se salvar, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Elche e foi rebaixado.

Míchel é o técnico com mais jogos na história do Girona (221 partidas) e representa uma estratégia utilizada pelo Grupo City baseada na longevidade dos treinadores em todos os times do conglomerado. Antes da demissão na Espanha, a última mudança de comando aconteceu no Shenzhen Peng City, da China.

Míchel, técnico demitido do Girona - Foto: AFP PHOTO / LLUIS GENE

Tao Chen assumiu o time depois da saída de Pep Muñoz em setembro do ano passado e é o técnico vinculado ao CFG com menos tempo de cargo. Com a saída de Pep Guardiola do Manchester City, Rogério Ceni, do Bahia, passa a ser o mais longevo deles.

O treinador espanhol comandava o clube inglês desde 2016 e se despediu oficialmente da equipe na última segunda-feira, 29, em desfile com suas últimas taças conquistadas: a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa desta temporada.

Contratado em setembro de 2023, o treinador do Tricolor vive forte pressão da torcida em meio ao mau momento na temporada e o maior jejum de triunfos na 'Era City. Outros comandantes vinculados ao conglomerado possuem entre 10 meses a quase dois anos de tempo de casa em seus respectivos times.

Treinadores dos clubes do Grupo City