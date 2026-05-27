Clube do Grupo City provoca o Grêmio após liderança na Sul-Americana

O Montevideo City Torque, clube integrante do Grupo City — conglomerado que também administra a SAF do Esporte Clube Bahia —, utilizou as redes sociais para provocar o Grêmio após garantir a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana.



A equipe uruguaia empatou em 2 a 2 com os gaúchos nesta terça-feira, 26, na Arena, em Porto Alegre (RS), resultado suficiente para avançar diretamente às oitavas de final da competição continental.



Depois da partida, o perfil oficial do City Torque publicou um meme bastante popular nas redes sociais, utilizado quando alguém “parecia maior nas fotos”, em uma clara provocação ao Tricolor Gaúcho. A postagem fez referência ao desempenho do clube uruguaio diante do adversário na fase de grupos do torneio.

Confira:



Nos dois confrontos entre as equipes, o Montevideo City Torque levou vantagem. Na estreia da Sul-Americana, no Uruguai, venceu o Grêmio por 1 a 0. Já no duelo decisivo disputado em Porto Alegre, segurou o empate por 2 a 2 e confirmou a primeira colocação da chave.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o resultado, o time uruguaio encerrou a fase de grupos com 13 pontos, dois a mais que o Grêmio. Dessa forma, os brasileiros terão de disputar o playoff da Sul-Americana em busca de uma vaga nas oitavas de final.