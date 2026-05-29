Craque deixa o Grupo City e é disputado por clubes de todo o mundo

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Após o encerramento da temporada europeia, o craque português Bernardo Silva, de 31 anos, despediu-se oficialmente do Manchester City. O meio-campista encerra um ciclo de nove temporadas no futebol inglês e está livre no mercado para definir o seu próximo clube.

Sua passagem pelos Citizens foi extremamente vitoriosa, acumulando um impressionante total de 19 títulos. Entre as principais conquistas do jogador com a camisa do City destacam-se: uma Liga dos Campeões da Uefa, seis títulos da Premier League e um Mundial de Clubes da Fifa.

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Números pelo City

Em toda sua quase década defendendo o clube inglês, Bernardo Silva sempre se mostrou um pilar confiável no esquema de Pep Guardiola, retribuindo com os seguintes números:

Jogos: 460;

Gols: 76;

Assistências: 77

Qual será o futuro?

Cientes do desejo de mudança do atleta, a diretoria do Manchester City e o jogador já haviam alinhado os termos de sua saída amigável ainda no decorrer da temporada. Com o fim do vínculo, equipes de diversos mercados da bola iniciaram sondagens, mas o destino do meia parece selado.

De acordo com informações do jornal português A Bola, Bernardo Silva aceitou reduzir seus vencimentos pela metade para realizar o sonho de defender o Barcelona.

Na Inglaterra, o salário do meio-campista orbitava na casa dos 16 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 93,9 milhões na cotação atual).

Para se adequar à realidade financeira do clube catalão, o jogador concordou em receber cerca de 8 milhões de euros anuais (algo próximo a R$ 47 milhões por ano).

A expectativa é que o Barcelona ofereça um contrato válido por duas temporadas, com cláusula de opção para renovação por mais um ano. Oestafe do atleta e a diretoria espanhola esperam assinar o acordo antes do início da Copa do Mundo da Fifa.

Propostas de outros mercados

Apesar do avanço nas negociações com o Barcelona, Bernardo Silva foi um dos nomes mais cobiçados da janela de transferências europeia, atraindo o interesse formal de outras praças: