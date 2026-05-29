Convocado, destaque do Botafogo não enfrenta o Bahia pela Série A

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste sábado, 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Botafogo, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o clube carioca não contará com seu principal jogador na temporada.

O volante Danilo, com passagem pela categoria de base do Bahia, está fora do confronto diante do Esquadrão porque integra o grupo da Seleção Brasileira na Granja Comary, onde a equipe comandada por Carlo Ancelotti se prepara para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Principal destaque do Botafogo na temporada, Danilo soma dez gols e três assistências em 24 partidas disputadas em 2026. O desempenho do meio-campista foi determinante para sua convocação entre os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira no Mundial.

Com Danilo fora do confronto, Bahia e Botafogo se enfrentam em duelo de "seis pontos" na tabela de classifcação da Série A do Brasileirão. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 8ª posição, com 23 pontos, enquanto o Botafogo é o 10º colocado, com 22 pontos.





Alvo de Palmeiras e Flamengo, Danilo vive indefinição no Botafogo

A boa fase do volante Danilo despertou o interesse de outros clubes. Diante das incertezas sobre a permanência do atleta no Botafogo, a diretoria alvinegra optou por afastá-lo temporariamente de jogos e treinamentos enquanto define o futuro do jogador.

Pouco antes da convocação para a Seleção, Danilo conversou com o técnico Franclim Carvalho e pediu para ficar fora da partida contra o Corinthians por "motivos pessoais". Caso entrasse em campo, o volante completaria 13 jogos no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o limite permitido pelo regulamento para defender outro clube da Série A na mesma edição da competição.

Palmeiras e Flamengo aparecem entre os interessados na contratação do jogador. O pedido para não atuar gerou desgaste interno junto à diretoria botafoguense.

Apesar do interesse de clubes brasileiros, Danilo e o Botafogo priorizam uma transferência para o futebol europeu. Ainda assim, o jogador prefere não fechar as portas para o mercado nacional neste momento. Os representantes do volante entendem que uma negociação dentro do Brasil também poderia beneficiar financeiramente o clube carioca, que busca arrecadar cerca de 40 milhões de euros com uma possível venda.