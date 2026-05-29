Dupla do Bahia assume o topo de jogadores mais valiosos do Brasileirão; veja os valores

Vivendo o momento de maior turbulência na temporada, o Esporte Clube Bahia ainda segue em destaque — desta vez, no quesito valor de mercado. Isso porque Luciano Juba e Ramos Mingo são os jogadores mais valiosos de suas respectivas posições no Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do Transfermarkt, site especializado em transferências e valores de mercado no futebol.



O lateral-esquerdo do Esquadrão divide o topo da posição com Kaiki, do Cruzeiro. Ambos estão avaliados em 14 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 82,6 milhões na cotação atual.



Já o zagueiro tricolor também aparece no topo entre os defensores ao lado de Fabrício Bruno, outro jogador do Cruzeiro. Os dois possuem valor de mercado estimado em 12 milhões de euros, cerca de R$ 70,8 milhões.







Luciano Juba, inclusive, foi um dos atletas que mais se valorizaram recentemente entre todos os jogadores do Brasileirão. O lateral-esquerdo teve seu valor de mercado elevado de 11 para 14 milhões de euros, registrando crescimento de aproximadamente 3 milhões de euros.



Os jogadores do Bahia também aparecem entre os 30 atletas mais valiosos da Série A do Campeonato Brasileiro. Luciano Juba é o tricolor mais bem colocado no ranking, ocupando a 19ª posição. Ramos Mingo surge seis colocações abaixo, no 25º lugar.



A lista ainda conta com outro representante do Esquadrão: Jean Lucas aparece como o 24º jogador mais valioso da competição, avaliado em 13 milhões de euros — aproximadamente R$ 76,7 milhões.



Atualmente, o Bahia possui o sexto elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro. O grupo tricolor está avaliado em 121 milhões de euros, cerca de R$ 713,9 milhões na cotação atual, representando uma valorização de 4,9% em relação à avaliação anterior.