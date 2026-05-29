Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

VALORIZAÇÃO

Dupla do Bahia assume o topo de jogadores mais valiosos do Brasileirão; veja os valores

Dupla do Bahia lidera ranking de valor de mercado

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Juba e Mingo aparecem entre os mais valiosos do Brasileirão
Juba e Mingo aparecem entre os mais valiosos do Brasileirão - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Vivendo o momento de maior turbulência na temporada, o Esporte Clube Bahia ainda segue em destaque — desta vez, no quesito valor de mercado. Isso porque Luciano Juba e Ramos Mingo são os jogadores mais valiosos de suas respectivas posições no Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do Transfermarkt, site especializado em transferências e valores de mercado no futebol.

O lateral-esquerdo do Esquadrão divide o topo da posição com Kaiki, do Cruzeiro. Ambos estão avaliados em 14 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 82,6 milhões na cotação atual.

Já o zagueiro tricolor também aparece no topo entre os defensores ao lado de Fabrício Bruno, outro jogador do Cruzeiro. Os dois possuem valor de mercado estimado em 12 milhões de euros, cerca de R$ 70,8 milhões.

Leia Também:

SITUAÇÃO DELICADA

Bahia: Léo Vieira tem lesão rara e pode ficar fora por mais de 1 ano; entenda
Bahia: Léo Vieira tem lesão rara e pode ficar fora por mais de 1 ano; entenda imagem

PROMOÇÃO!

Bahia abre venda geral com ingressos de R$ 20 para partida contra o Botafogo
Bahia abre venda geral com ingressos de R$ 20 para partida contra o Botafogo imagem

DISPUTA POR POSIÇÃO

Solução? Alejo Véliz só supera Dell entre os atacantes do Bahia; veja
Solução? Alejo Véliz só supera Dell entre os atacantes do Bahia; veja imagem


Luciano Juba, inclusive, foi um dos atletas que mais se valorizaram recentemente entre todos os jogadores do Brasileirão. O lateral-esquerdo teve seu valor de mercado elevado de 11 para 14 milhões de euros, registrando crescimento de aproximadamente 3 milhões de euros.

Os jogadores do Bahia também aparecem entre os 30 atletas mais valiosos da Série A do Campeonato Brasileiro. Luciano Juba é o tricolor mais bem colocado no ranking, ocupando a 19ª posição. Ramos Mingo surge seis colocações abaixo, no 25º lugar.

A lista ainda conta com outro representante do Esquadrão: Jean Lucas aparece como o 24º jogador mais valioso da competição, avaliado em 13 milhões de euros — aproximadamente R$ 76,7 milhões.

Atualmente, o Bahia possui o sexto elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro. O grupo tricolor está avaliado em 121 milhões de euros, cerca de R$ 713,9 milhões na cotação atual, representando uma valorização de 4,9% em relação à avaliação anterior.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Luciano Juba Ramos Mingo

Relacionadas

Mais lidas