Solução? Alejo Véliz só supera Dell entre os atacantes do Bahia; veja

A torcida do Esporte Clube Bahia vive grande expectativa pela chegada do atacante Alejo Véliz, que passará a integrar o elenco azul, vermelho e branco a partir de julho, após o fim do empréstimo junto ao Rosario Central, da Argentina. O argentino foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão, que desembolsou cerca de R$ 56 milhões ao Tottenham, da Inglaterra, detentor dos direitos econômicos do jogador.



No entanto, toda a esperança depositada pela torcida tricolor se reflete nos números quando comparada ao desempenho dos atacantes já presentes no elenco? Atualmente, o técnico Rogério Ceni conta com três nomes para a posição: Willian José, considerado titular; Everaldo, reserva imediato; além de Dell, joia da base que ganhou destaque no início da temporada, mas atravessa um longo período sem atuar.







Na comparação com os atacantes do Bahia, Alejo Véliz apresenta números superiores apenas aos de Dell. Em 2026, o argentino soma 23 partidas disputadas e seis gols marcados, contra quatro tentos do “Haaland do Sertão”. Entretanto, o jovem atacante revelado na base tricolor possui nove jogos a menos, já que entrou em campo pelo time principal apenas 14 vezes na temporada.



Já em relação a Willian José e Everaldo, o atacante aguardado pela torcida do Bahia fica atrás não apenas no número de gols, mas também em assistências e eficiência ofensiva. Na temporada, o camisa 12, titular do ataque tricolor, acumula oito gols e duas assistências em 22 partidas disputadas. Everaldo, que veste a camisa 27 e é o reserva imediato da equipe comandada por Rogério Ceni, soma seis gols e duas assistências em 20 jogos pelo Esquadrão.



Diante disso, Alejo Véliz apresenta a menor eficiência estatística entre os atacantes do Bahia na temporada. O argentino possui média de aproximadamente 0,26 participações em gols por jogo, enquanto Willian José, Everaldo e Dell registram médias de 0,45, 0,40 e 0,29, respectivamente.

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