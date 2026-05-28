DISPUTA POR POSIÇÃO
Solução? Alejo Véliz só supera Dell entre os atacantes do Bahia; veja
Atacante argentino chega cercado de expectativa por parte da torcida tricolor
A torcida do Esporte Clube Bahia vive grande expectativa pela chegada do atacante Alejo Véliz, que passará a integrar o elenco azul, vermelho e branco a partir de julho, após o fim do empréstimo junto ao Rosario Central, da Argentina. O argentino foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão, que desembolsou cerca de R$ 56 milhões ao Tottenham, da Inglaterra, detentor dos direitos econômicos do jogador.
No entanto, toda a esperança depositada pela torcida tricolor se reflete nos números quando comparada ao desempenho dos atacantes já presentes no elenco? Atualmente, o técnico Rogério Ceni conta com três nomes para a posição: Willian José, considerado titular; Everaldo, reserva imediato; além de Dell, joia da base que ganhou destaque no início da temporada, mas atravessa um longo período sem atuar.
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Na comparação com os atacantes do Bahia, Alejo Véliz apresenta números superiores apenas aos de Dell. Em 2026, o argentino soma 23 partidas disputadas e seis gols marcados, contra quatro tentos do “Haaland do Sertão”. Entretanto, o jovem atacante revelado na base tricolor possui nove jogos a menos, já que entrou em campo pelo time principal apenas 14 vezes na temporada.
Já em relação a Willian José e Everaldo, o atacante aguardado pela torcida do Bahia fica atrás não apenas no número de gols, mas também em assistências e eficiência ofensiva. Na temporada, o camisa 12, titular do ataque tricolor, acumula oito gols e duas assistências em 22 partidas disputadas. Everaldo, que veste a camisa 27 e é o reserva imediato da equipe comandada por Rogério Ceni, soma seis gols e duas assistências em 20 jogos pelo Esquadrão.
Diante disso, Alejo Véliz apresenta a menor eficiência estatística entre os atacantes do Bahia na temporada. O argentino possui média de aproximadamente 0,26 participações em gols por jogo, enquanto Willian José, Everaldo e Dell registram médias de 0,45, 0,40 e 0,29, respectivamente.
Veja o comparativo:
- Willian José: 22 jogos / oito gols / duas assistências / 0,45 participações em gols por jogo;
- Everaldo: 20 jogos / seis gols / duas assistências / 0,40 participações em gols por jogo;
- Dell: 14 jogos / quatro gols / 0,29 participações em gols por jogo;
- Alejo Véliz: 23 jogos / seis gols / 0,26 participações em gols por jogo.