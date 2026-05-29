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Rumo à Glória Eterna: Veja os confrontos das oitavas da Libertadores
Sorteio foi realizado nesta sexta-feira, 29
A Conmebol definiu, nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A decisão foi feita por meio de um sorteio que aconteceu Luque, no Paraguai.
Até o momento, seis clubes brasileiros seguem na competição em busca da “Glória Eterna”, sendo eles:
- Corinthians;
- Cruzeiro;
- Flamengo;
- Fluminense;
- Mirassol;
- Palmeiras.
Vale relembrar que nas últimas sete edições do torneio, clubes brasileiros se sagraram campeões. A última vez que isso não aconteceu foi em 2018, quando o River Plate bateu o Boca Juniors e saiu com o título.
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Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores
- Universidad Católica x Estudiantes
- LDU x Mirassol
- Independiente Rivadavia x Fluminense
- Independiente del Valle x Tolima
- Flamengo x Cruzeiro
- Coquimbo Unido x Platense
- Cerro Porteño x Palmeiras
- Corinthians x Rosario Central
À esquerda estão os times que decidem as oitavas de final em casa.
A final da Copa Libertadores acontecerá no dia 28 de novembro e será disputada no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.