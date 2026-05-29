Rumo à Glória Eterna: Veja os confrontos das oitavas da Libertadores

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A Conmebol definiu, nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A decisão foi feita por meio de um sorteio que aconteceu Luque, no Paraguai.

Até o momento, seis clubes brasileiros seguem na competição em busca da “Glória Eterna”, sendo eles:

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Corinthians;

Cruzeiro;

Flamengo;

Fluminense;

Mirassol;

Palmeiras.

Vale relembrar que nas últimas sete edições do torneio, clubes brasileiros se sagraram campeões. A última vez que isso não aconteceu foi em 2018, quando o River Plate bateu o Boca Juniors e saiu com o título.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Universidad Católica x Estudiantes

LDU x Mirassol

Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente del Valle x Tolima

Flamengo x Cruzeiro

Coquimbo Unido x Platense

Cerro Porteño x Palmeiras

Corinthians x Rosario Central

À esquerda estão os times que decidem as oitavas de final em casa.

A final da Copa Libertadores acontecerá no dia 28 de novembro e será disputada no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.