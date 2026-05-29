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Rumo à Glória Eterna: Veja os confrontos das oitavas da Libertadores

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira, 29

Gustavo Zambianco
Por
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Foto: Luis Acosta/AFP

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A decisão foi feita por meio de um sorteio que aconteceu Luque, no Paraguai.

Até o momento, seis clubes brasileiros seguem na competição em busca da “Glória Eterna”, sendo eles:

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  • Corinthians;
  • Cruzeiro;
  • Flamengo;
  • Fluminense;
  • Mirassol;
  • Palmeiras.

Vale relembrar que nas últimas sete edições do torneio, clubes brasileiros se sagraram campeões. A última vez que isso não aconteceu foi em 2018, quando o River Plate bateu o Boca Juniors e saiu com o título.

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Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores

  • Universidad Católica x Estudiantes
  • LDU x Mirassol
  • Independiente Rivadavia x Fluminense
  • Independiente del Valle x Tolima
  • Flamengo x Cruzeiro
  • Coquimbo Unido x Platense
  • Cerro Porteño x Palmeiras
  • Corinthians x Rosario Central

À esquerda estão os times que decidem as oitavas de final em casa.

A final da Copa Libertadores acontecerá no dia 28 de novembro e será disputada no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.

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Futebol libertadores sorteio

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