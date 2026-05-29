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Folga nos jogos do Brasil? Veja o que diz a legislação trabalhista

Trabalhadores buscam entender se empresas podem liberar funcionários

Jaísa de Almeida / Portal MASSA!
Por Jaísa de Almeida / Portal MASSA!
Saiba se trabalhador pode faltar em dias de jogo
Saiba se trabalhador pode faltar em dias de jogo - Foto: Tiago Caldas / Ag. A Tarde

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, muitos brasileiros já começam a se planejar para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira durante o torneio. Além da expectativa dentro de campo, o evento também desperta dúvidas relacionadas à rotina de trabalho, especialmente sobre a possibilidade de folgas nos dias das partidas do Brasil.

À medida que a competição se aproxima, cresce entre os trabalhadores a preocupação em conciliar os horários dos jogos com os compromissos profissionais. Entre os questionamentos mais comuns está justamente a liberação do expediente para assistir aos confrontos da Seleção durante o Mundial.

O Brasil estreia no torneio no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na sequência da fase de grupos, enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 21h30, e a Escócia em 24 de junho, às 19h. As datas seguintes dependem do avanço da equipe na competição.

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Apesar da expectativa em torno das partidas, a legislação trabalhista não estabelece qualquer tipo de feriado ou dispensa nesses dias. Na prática, o expediente segue normalmente, e qualquer mudança depende da decisão de cada empresa.

O que costuma ocorrer no país é a flexibilização adotada pelas empresas. Algumas reduzem a jornada, outras liberam os funcionários ou organizam o ambiente de trabalho para que os jogos sejam acompanhados ao vivo.

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Veja como essas medidas costumam ser aplicadas:

  • Liberação total do expediente sem desconto no salário;
  • Ajuste de horário com saída antecipada ou entrada mais tarde;
  • Exibição dos jogos no local de trabalho;
  • Manutenção do funcionamento normal durante o expediente.

Em outras situações, porém, a rotina laboral não sofre alterações. A escolha depende exclusivamente do empregador, já que não há obrigação legal que determine qualquer uma dessas alternativas.

Mas quando há liberação com necessidade de compensação, ela deve ser previamente acordada e respeitar os limites da jornada previstos em lei. Já ausências sem justificativa seguem as regras trabalhistas comuns, podendo resultar em desconto salarial.

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Tags

Copa do Mundo 2026 legislação trabalhista seleção brasileira

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