EUA proíbem drones perto de estádios durante a Copa do Mundo

A Copa dos Estados Unidos já nasceu com diversas regras e tensões - e mais uma foi adicionada à lista. Desta vez, os EUA vão proibir voos de drones nos arredores dos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira, 28, pela Administração Federal de Aviação do país, a FAA, e fará parte do esquema de segurança do Mundial, que começa em 11 de junho e será disputado também no Canadá e no México.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A restrição valerá nos dias de partidas nas onze sedes norte-americanas da competição. Segundo a FAA, não serão permitidas operações aéreas, incluindo drones, em um raio de 4,8 milhas, cerca de 7,7 km, dos estádios, com limite de até 900 metros de altitude e exceção para voos previamente autorizados pelo controle de tráfego aéreo.

Fan Fests protegidas

Além dos estádios, as Fan Fests, eventos oficiais voltados para torcedores durante a Copa, também terão controle especial do espaço aéreo.

Nesses locais, a área proibida para drones terá raio de 1,8 km e limite de 300 metros de altitude. A intenção das autoridades americanas é reforçar a segurança em pontos de grande concentração de público durante o torneio.

"A FAA está utilizando todas as ferramentas à sua disposição para proteger o espaço aéreo, incluindo o reforço das medidas de fiscalização relacionadas aos drones", afirmou Bryan Bedford, administrador da agência.

O dirigente também fez um alerta aos operadores que tentarem descumprir as regras: "Os pilotos de drones devem esperar medidas rápidas caso violem o espaço aéreo proibido".

Fan Fest na Copa do Brasil - Foto: CBF

Multa pode chegar a R$ 505 mil

Quem infringir as restrições poderá ser multado em até US$ 100 mil, cerca de R$ 505 mil na cotação atual. Além da punição financeira, o equipamento poderá ser confiscado, e o responsável ainda pode responder a processo penal em nível federal.

O FBI também participa do planejamento de segurança. Em coletiva de imprensa realizada em Atlanta, a agência afirmou que atua em conjunto com outros órgãos e ministérios para garantir a proteção do espaço aéreo durante a Copa.

"Nossa prioridade é transmitir a mensagem de que existe uma zona livre de drones", afirmou Aaron Hope, integrante do FBI em Atlanta.

Segundo ele, as autoridades terão tecnologia disponível para agir caso algum equipamento invada áreas proibidas: "Se for necessário interceptar um drone, temos a tecnologia para isso".

Sistema para detectar pilotos

Durante a Copa, a FAA também vai utilizar um novo programa de detecção rápida de drones e localização de seus operadores. A ferramenta, chamada Deter, na sigla em inglês, será usada para identificar voos não autorizados perto dos estádios e das Fan Fests.

A medida faz parte do plano de segurança para um torneio de grandes proporções, que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho em três países. Nos Estados Unidos, onde estará a maior parte das partidas, o controle do espaço aéreo será tratado como uma das prioridades das autoridades durante os dias de jogos e eventos oficiais.