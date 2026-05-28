Santos vive drama com lesões e acumula desfalques para pegar o Vitória

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos vive uma situação complicada na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e terá que lidar com desfalques importantes. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 30, às 20h, na Vila Belmiro.

Sem Neymar, que está à disposição da Seleção Brasileira e se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha, o Peixe também pode não ter o meia Rollheiser contra o Rubro-Negro. Titular do time paulista, o jogador não enfrentou o Deportivo Cuenca, do Equador, pela Sul-Americana, e seguiu de fora nos treinamentos esta quinta-feira.

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O Santos bateu o clube equatoriano por 3 a 0 na competição continental e avançou à próxima fase, quebrando um jejum de três partidas consecutivas sem vencer. A equipe havia amargado derrotas para Grêmio e Coritiba, além do empate em 2 a 2 com o San Lorenzo dentro de casa.

Rollheiser começou a temporada com poucas oportunidades com o Peixe, mas passou a ser titular absoluto nas últimas partidas. A virada de chave foi o empate diante do Bahia, no qual o meia marcou os únicos dois gols do time paulista.

Rollheiser em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Além do meio-campista argentino, os volantes Gabriel Menino e Oliva e o atacante Thaciano também estão entregues ao departamento médico do Santos e são encarados como dúvidas para o duelo com o Rubro-Negro.

O Santos ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro e pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Rubro-Negro na competição. Primeiro time fora do Z-4, o Vasco tem dois pontos a mais que o clube paulista.

