Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO

Santos vive drama com lesões e acumula desfalques para pegar o Vitória

Alvinegro precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

Lucas Vilas Boas
Por
Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro
Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - Foto: Raul Baretta | Santos

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos vive uma situação complicada na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e terá que lidar com desfalques importantes. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 30, às 20h, na Vila Belmiro.

Sem Neymar, que está à disposição da Seleção Brasileira e se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha, o Peixe também pode não ter o meia Rollheiser contra o Rubro-Negro. Titular do time paulista, o jogador não enfrentou o Deportivo Cuenca, do Equador, pela Sul-Americana, e seguiu de fora nos treinamentos esta quinta-feira.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Santos bateu o clube equatoriano por 3 a 0 na competição continental e avançou à próxima fase, quebrando um jejum de três partidas consecutivas sem vencer. A equipe havia amargado derrotas para Grêmio e Coritiba, além do empate em 2 a 2 com o San Lorenzo dentro de casa.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Copa do Nordeste 2026: CBF confirma mudanças em jogos da final
Copa do Nordeste 2026: CBF confirma mudanças em jogos da final imagem

COPA DO NORDESTE

Fortaleza perde titular para final do Nordestão contra o Vitória
Fortaleza perde titular para final do Nordestão contra o Vitória imagem

"VAMOS SER HEXA IGUAL O BRASIL"

Fábio Mota projeta "hexa" do Vitória após vaga na final do Nordestão
Fábio Mota projeta "hexa" do Vitória após vaga na final do Nordestão imagem

Rollheiser começou a temporada com poucas oportunidades com o Peixe, mas passou a ser titular absoluto nas últimas partidas. A virada de chave foi o empate diante do Bahia, no qual o meia marcou os únicos dois gols do time paulista.

Rollheiser em campo pelo Santos
Rollheiser em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Além do meio-campista argentino, os volantes Gabriel Menino e Oliva e o atacante Thaciano também estão entregues ao departamento médico do Santos e são encarados como dúvidas para o duelo com o Rubro-Negro.

O Santos ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro e pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Rubro-Negro na competição. Primeiro time fora do Z-4, o Vasco tem dois pontos a mais que o clube paulista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas