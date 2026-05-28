Neymar fora da Copa do Mundo? CBF define prazo para decidir corte após lesão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, nesta quinta-feira, 28, que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo 2026 está mantida. No entanto, essa decisão não é definitiva e pode ser revogada caso o atleta não se recupere fisicamente até o dia 12 de junho.

Esta data foi definida por coincidir com o prazo das 24 horas que antecedem a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos. Esta data regulamentar é a última que permite a substituição de atletas na relação dos 26 convocados da Fifa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A comissão técnica e o departamento médico da Seleção Brasileira trabalham com o cenário de que o atacante se recupere de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita a tempo de atuar ainda na primeira fase da Copa do Mundo de 2026.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28, que o prazo estimado de recuperação do jogador varia de duas a três semanas, contadas a partir desta quinta-feira.

"O atleta segue em tratamento e a nossa expectativa é que ele esteja liberado em um prazo de duas a três semanas. Ele está em tratamento intensivo conosco para avaliarmos diariamente a evolução, mas a projeção é essa", explicou Lasmar.

Quando Neymar poderá voltar a jogar?

Caso o camisa 10 do Santos se recupere dentro do prazo mínimo (duas semanas), ele estaria, teoricamente, à disposição para o jogo de estreia contra Marrocos. No entanto, os médicos consideram esse cenário pouco provável devido à falta de ritmo de jogo.

A tendência real é que o planejamento seja direcionado para que o atacante retorne aos gramados no segundo confronto do Brasil, contra o Haiti, agendado para o dia 19 de junho, na Filadélfia.

Entenda a gravidade da lesão

Neymar sentiu a contusão durante a partida entre Santos e Coritiba, no dia 17 de maio. Inicialmente, o diagnóstico apontava apenas um edema, o que o deixaria apto para iniciar os treinamentos físicos normais na Granja Comary. Contudo, exames complementares de alta resolução revelaram uma situação mais complexa.

"Ele se apresentou ontem na Granja Comary, realizou todos os exames médicos e complementares, e finalizou com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular de grau dois na panturrilha, e não apenas um edema", esclareceu Rodrigo Lasmar.

Disputa entre Santos e CBF

Logo após o detalhamento da lesão informado pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, o clube defendido por Neymar, o Santos, divulgou um comunicado para esclarecer a lesão do camisa 10.

Por meio de uma nota oficial, o clube paulista contradice a informação divulgada pelo médico da CBF e afirmou que Neymar estaria apto para disputar o amistoso que acontece neste domingo, 31.

"O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos", afirmou o clube em nota.

Além disso, o Santos ainda afirma que todos os exames realizados por Neymar foram compartilhados com a CBF até a data da convocação.

Seleção disputa amistosos finais sem o craque

Em decorrência do tratamento intensivo, Neymar está oficialmente fora dos dois últimos jogos preparatórios da Seleção Brasileira antes do embarque definitivo para o Mundial.

Confira a agenda dos amistosos: