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E.C.VITÓRIA

Copa do Nordeste 2026: CBF confirma mudanças em jogos da final

Vitória e Fortaleza se enfrentaram na partida derradeira

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quinta-feira, 28, a alteração das datas das finais da Copa do Nordeste 2026. As partidas, que inicialmente seriam disputadas nos dias 3 e 7 de junho, foram antecipadas para os dias 2 e 6 do mesmo mês.

A grande decisão do principal torneio regional do país será protagonizada pelo Esporte Clube Vitória — que eliminou o ABC-RN na semifinal com um placar agregado expressivo de 10 a 5 — e pelo Fortaleza, que avançou ao bater o Sport pelo placar agregado de 3 a 2.

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Calendário dos confrontos

A finalíssima da Copa do Nordeste será decidida em jogos de ida e volta, organizados da seguinte forma:

  • Jogo de ida: dia 2 de junho, terça-feira, às 21h na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com mando de campo do Fortaleza;
  • Jogo de volta: dia 6 de junho, sábado, às 16h no Barradão, em Salvador (BA), com mando de campo do Vitória.

O Vitória garantiu o direito de mandar a partida decisiva em seus domínios e celebrar diante de sua torcida por ter construído uma campanha superior à do Fortaleza na somatória das fases anteriores do campeonato.

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Onde assistir os jogos da final

Os torcedores que não puderem comparecer aos estádios terão opções na TV aberta, fechada e em plataformas digitais. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pelos seguintes canais:

  • SBT (TV aberta, com cobertura regional)
  • SportyNet (Streaming/TV fechada)
  • Canal do Benja (Plataforma digital/YouTube)

Retorno a final

Esta é a primeira vez que o Rubro-Negro retorna à final da competição desde 2010, quando venceu o título

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Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória

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