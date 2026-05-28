Copa do Nordeste 2026: CBF confirma mudanças em jogos da final

Siga o A TARDE no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quinta-feira, 28, a alteração das datas das finais da Copa do Nordeste 2026. As partidas, que inicialmente seriam disputadas nos dias 3 e 7 de junho, foram antecipadas para os dias 2 e 6 do mesmo mês.

A grande decisão do principal torneio regional do país será protagonizada pelo Esporte Clube Vitória — que eliminou o ABC-RN na semifinal com um placar agregado expressivo de 10 a 5 — e pelo Fortaleza, que avançou ao bater o Sport pelo placar agregado de 3 a 2.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Calendário dos confrontos

A finalíssima da Copa do Nordeste será decidida em jogos de ida e volta, organizados da seguinte forma:

Jogo de ida: dia 2 de junho, terça-feira, às 21h na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com mando de campo do Fortaleza;

dia 2 de junho, terça-feira, às 21h na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com mando de campo do Fortaleza; Jogo de volta : dia 6 de junho, sábado, às 16h no Barradão, em Salvador (BA), com mando de campo do Vitória.

O Vitória garantiu o direito de mandar a partida decisiva em seus domínios e celebrar diante de sua torcida por ter construído uma campanha superior à do Fortaleza na somatória das fases anteriores do campeonato.

Onde assistir os jogos da final

Os torcedores que não puderem comparecer aos estádios terão opções na TV aberta, fechada e em plataformas digitais. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pelos seguintes canais:

SBT (TV aberta, com cobertura regional)

SportyNet (Streaming/TV fechada)

Canal do Benja (Plataforma digital/YouTube)

Retorno a final

Esta é a primeira vez que o Rubro-Negro retorna à final da competição desde 2010, quando venceu o título