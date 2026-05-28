E.C.VITÓRIA
Copa do Nordeste 2026: CBF confirma mudanças em jogos da final
Vitória e Fortaleza se enfrentaram na partida derradeira
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quinta-feira, 28, a alteração das datas das finais da Copa do Nordeste 2026. As partidas, que inicialmente seriam disputadas nos dias 3 e 7 de junho, foram antecipadas para os dias 2 e 6 do mesmo mês.
A grande decisão do principal torneio regional do país será protagonizada pelo Esporte Clube Vitória — que eliminou o ABC-RN na semifinal com um placar agregado expressivo de 10 a 5 — e pelo Fortaleza, que avançou ao bater o Sport pelo placar agregado de 3 a 2.
Calendário dos confrontos
A finalíssima da Copa do Nordeste será decidida em jogos de ida e volta, organizados da seguinte forma:
- Jogo de ida: dia 2 de junho, terça-feira, às 21h na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com mando de campo do Fortaleza;
- Jogo de volta: dia 6 de junho, sábado, às 16h no Barradão, em Salvador (BA), com mando de campo do Vitória.
O Vitória garantiu o direito de mandar a partida decisiva em seus domínios e celebrar diante de sua torcida por ter construído uma campanha superior à do Fortaleza na somatória das fases anteriores do campeonato.
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Onde assistir os jogos da final
Os torcedores que não puderem comparecer aos estádios terão opções na TV aberta, fechada e em plataformas digitais. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pelos seguintes canais:
- SBT (TV aberta, com cobertura regional)
- SportyNet (Streaming/TV fechada)
- Canal do Benja (Plataforma digital/YouTube)
Retorno a final
Esta é a primeira vez que o Rubro-Negro retorna à final da competição desde 2010, quando venceu o título