Santos x Vitória: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O Vitória está na final da Copa do Nordeste - mas já precisa interromper as comemorações para um último esforço antes da pausa para a Copa do Mundo. Neste sábado, 30, o Leão da Barra visita o Santos na Vila Belmiro às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão, tentando guardar uma posição melhor na tabela para o retorno em julho.

O Rubro-Negro chega do melhor jeito possível. Embalado pela classificação dominante no agregado em cima do ABC e vindo de vitória por 2 a 0 contra o Internacional na última rodada do Brasileiro, o Vitória está na 11ª posição com 22 pontos acumulados até aqui, buscando a entrada no G-8.

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Já o Santos aparece em 17º com 18 pontos, abrindo a zona de rebaixamento e lutando para sair do vermelho na tabela. Fora do Brasileirão, no entanto, o Peixe vem de uma classificação para os playoffs da Sul-Americana em cima do Deportivo Cuenca por 3 a 0, conquistando sua primeira vitória na competição e mirando já na disputa por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Não faltam desfalques para o Vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Cerca de dez rubro-negros estarão de fora do confronto, incluindo os zagueiros Cacá (suspenso), Camutanga, Riccieli e Edu Ribeiro, o lateral esquerdo Ramon, o lateral direito Mateusinho, os volantes Dudu e Rúben Ismael, o ponta Anderson Pato e o centroavante Pedro Henrique, todos no departamento médico.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Do outro lado, Cuca chega para a partida também repleto de desfalques, sem contar com Rollheiser (lesão muscular), Thaciano (lesão na coxa), Neymar (edema na panturrilha e convocação da Seleção Brasileira), Gabriel Menino (lesão na coxa), Thaciano (lesão na coxa) e João Schmidt (lesão na coxa).

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Neris, Luan Cândido, Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê, Matheuzinho e Erick. Técnico: Jair Ventura.