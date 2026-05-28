Grupo City decide demitir treinador após maus resultados

O Grupo City, que detém o controle da SAF do Bahia, decidiu encerrar o ciclo de Míchel Sánchez no comando do Girona. Após uma sequência ruim e uma temporada abaixo das expectativas, o clube catalão anunciou que o treinador não continuará à frente da equipe, encerrando uma passagem iniciada em 2021 e marcada pelo período mais vitorioso da história recente da equipe.

A saída também envolve os integrantes da comissão técnica Salva Fúnez, David Porcel e Juan Carlos Balaguer, que deixam o clube junto com o treinador.

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Míchel chegou ao Girona em julho de 2021 e rapidamente se tornou uma das figuras mais importantes da história recente do clube. Ao todo, comandou a equipe em 221 partidas oficiais e foi peça central no crescimento esportivo do projeto ligado ao Grupo City.

Logo na primeira temporada, o treinador conduziu o Girona ao tão sonhado acesso à La Liga, primeira divisão espanhola, por meio dos playoffs, com a classificação sacramentada em Tenerife.

Depois do retorno à elite, Míchel conseguiu consolidar o time com um estilo de jogo corajoso, ofensivo e reconhecível. O auge veio na temporada 2023/24, quando o Girona terminou o Campeonato Espanhol na terceira colocação e garantiu, pela primeira vez em sua história, vaga na Champions League.

O desempenho recente, no entanto, mudou o ambiente interno. Depois de alcançar um patamar inédito e conviver com a expectativa de manutenção entre os principais clubes da Espanha, o Girona passou a enfrentar dificuldades para sustentar o mesmo nível competitivo, sendo rebaixado.

Apesar do momento de queda, o Girona fez questão de adotar tom de agradecimento no comunicado oficial. A diretoria destacou a dedicação, o compromisso e a postura profissional de Míchel, além da relação próxima e respeitosa construída com sócios, torcedores, dirigentes e funcionários ao longo dos últimos anos.

Referência de Rogério Ceni

O fim da passagem de Míchel Sánchez pelo Girona também encerra um capítulo observado de perto pelo Bahia dentro do ecossistema do Grupo City. O treinador espanhol foi um dos nomes acompanhados por Rogério Ceni durante a imersão feita pelo técnico tricolor na Europa, no fim de 2023.

Assim como o Bahia, o clube catalão faz parte da rede administrada pelo conglomerado que tem o Manchester City como principal referência, e a imersão fazia parte de uma aproximação técnica e metodológica entre os clubes do grupo.



A visita aconteceu em dezembro, quando Rogério Ceni passou alguns dias acompanhando clubes ligados ao Grupo City. Depois de uma etapa na Inglaterra, o treinador seguiu para a Espanha para conhecer a rotina do Girona, que naquele momento liderava o Campeonato Espanhol e surpreendia o futebol europeu.



Na época, Ceni visitou a estrutura do Girona, acompanhou de perto a rotina do clube e se encontrou com Míchel, então comandante da grande sensação da La Liga. Durante a visita, Ceni esteve acompanhado do auxiliar Charles Hembert e conversou com Míchel Sánchez, trocando impressões sobre futebol, modelo de jogo e construção coletiva.

Míchel Sánchez e Rogério Ceni - Foto: Divulgação I Girona

Elogios de Ceni

Na conversa, Míchel começou em tom descontraído ao comentar os números de Rogério Ceni como goleiro-artilheiro. O brasileiro é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, com 131 gols.

"Você fez mais gols que toda nossa comissão técnica. É um pouco frustrante que você tenha feito mais gols que a gente", brincou Míchel.

Depois, Ceni elogiou a atuação do Girona na vitória por 3 a 0 sobre o Alavés, partida que havia acompanhado na véspera. "Que partida, hein?! Vocês jogaram no nível mais alto. Tanto coletivamente quanto individualmente", disse.

"Vocês jogaram muito. É um time talentoso. Existe muita conexão. Gostei muito de quase todos os jogadores. O goleiro trabalha bem a bola, com os pés também. Fiquei encantado com a equipe, parece que estão jogando há cinco anos juntos”, completou Ceni.

Míchel Sánchez - Foto: Divulgação I Girona

O treinador tricolor também projetou que o Girona brigaria no topo da tabela da La Liga e destacou a capacidade da equipe de repetir seu estilo em diferentes partidas.

"Eu tenho a sensação de que vocês terminam o Campeonato em primeiro ou em segundo. Um dos dois. Ou Madrid, ou vocês. Um dos dois. Não há dúvida. Me impressionou também a qualidade do gramado", afirmou.

"Os jogadores não erram passes, foram mais de 700, certo? Eu vi que no primeiro tempo estavam com 340 passes completos. E a coisa mais importante é que jogam da mesma maneira em todas as partidas", completou.

"Um dia vamos fazer o Bahia jogar assim"

A empolgação de Rogério Ceni com o Girona culminou na frase que simbolizou a visita. Ao elogiar o nível apresentado pelo time de Míchel, o técnico projetou que o Bahia poderia, no futuro, alcançar padrão semelhante dentro da proposta do Grupo City.

"Um dia vamos fazer o Bahia jogar assim. Quem sabe?! Daqui a três anos também, o mesmo que vocês. Eu gostei muito do jogo de vocês. Sou crítico, mas não tenho o que falar", disse Ceni.

Naquele momento, o Girona era tratado como um exemplo de crescimento dentro do grupo. O clube, gerido pelo Grupo City desde 2017, havia passado por rebaixamento em 2018/19, se reestruturado e montado um elenco competitivo a partir de juventude, apostas e jogadores de perfil técnico.

Agora, o Girona inicia uma nova fase dentro do projeto do Grupo City, com o desafio de encontrar um treinador capaz de manter a identidade construída nos últimos anos e, ao mesmo tempo, recuperar o desempenho da equipe após a queda recente.

Por outro lado, Ceni e o Bahia chegam aos "três anos depois" prometidos em 2023, ainda buscando uma solidez próxima à vivida pelo Girona naquela época.