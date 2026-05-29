Após revelar sonho no Bahia, campeão pela Seleção encerra a carreira

Natural de Salvador, o zagueiro Dante já chegou a revelar um sonho em encerrar a carreira no Bahia, seu "time de coração", mas a oportunidade passou — ou nem sequer existiu —, e o jogador entrou em campo em seu último jogo da carreira nesta sexta-feira, 29.

O defensor de 42 anos pendurou as chuteiras defendendo o Nice, da França, nos playoffs de rebaixamento no Campeonato Francês. Ele foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne e conseguiu evitar a queda para a Segunda Divisão da França.

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Torcedor declarado do Bahia, Dante revelou, durante entrevista realizada em 2018, o desejo de vestir a camisa do Tricolor.

"Eu tenho muita vontade de encerrar no Bahia. Meu time de coração, time que eu amo muito, mesmo que eu nunca tenha jogado. Sempre fui torcedor, sempre tive grande carinho por esse time. É o time da família, de pai, de mãe, então seria muito especial para mim terminar minha carreira lá", afirmou o jogador na época.

Dante é soteropolitano e torcedor do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Aposentado dos gramados, o baiano agora voltará ao Bayern de Munique para ser treinador do time sub-23. Dante viveu a melhor fase da carreira no clube alemão, entre 2012 e 2015, conquistando nove títulos (três Bundesliga e uma Champions League).

O zagueiro chegou ao Nice em 2016 e se despediu como capitão da equipe. Ele também defendeu a Seleção Brasileira e chegou a conquistar a Copa das Confederações em 2013, mas foi um dos titulares da goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo 2014.