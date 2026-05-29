Bahia renova com joia da base após boas atuações no time principal

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O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 29, a renovação contratual do jovem atacante Caio Suassuna, de 19 anos. O vinculo com o Pivete de Aço foi estendido até o fim da temporada de 2029.

A ampliação do acordo ocorre em um momento de afirmação do jogador, que vem ganhando espaço e apresentando boas atuações no elenco principal do Esquadrão.

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Atualmente, Caio é o grande destaque e artilheiro do Bahia na categoria Sub-20, somando 14 gols em 18 partidas disputadas na temporada. Desse total, 11 gols foram marcados no Campeonato Brasileiro da categoria e outros três no Campeonato Baiano Sub-20.

Ascensão ao elenco profissional

O bom desempenho na base chamou a atenção da comissão técnica principal. O atacante recebeu sua primeira oportunidade na equipe comandada por Rogério Ceni ainda durante o Campeonato Baiano, estreando profissionalmente no triunfo por 3 a 0 contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em jogo válido pela segunda rodada do estadual.

Após a estreia, o jovem centroavante participou de outras três partidas do campeonato estadual e, gradativamente, conquistou espaço para integrar o grupo principal em competições nacionais.

Entre as suas exibições mais recentes no time profissional, destacam-se as participações nos duelos contra o Remo, pela Copa do Brasil, e contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.