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Ronaldo de volta, João Paulo e Borduchi fora: Bahia tem mudanças contra o Botafogo

Tricolor conta com uma série de novidades para o duelo contra o Botafogo, logo mais, às 17h30

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Goleiro estava afastado há mais de dois meses devido ao tratamento da luxação traumática sofrida no cotovelo em março
Goleiro estava afastado há mais de dois meses devido ao tratamento da luxação traumática sofrida no cotovelo em março - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Para a partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, contra o Botafogo, o técnico Rogério Ceni terá o retorno do goleiro Ronaldo ao Bahia, que estava afastado há mais de dois meses devido ao tratamento da luxação traumática sofrida no cotovelo em março.

Por outro lado, não poderá contar com Iago Borduchi e João Paulo.

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O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa na véspera da partida e foi vetado pelo departamento médico. Já João Paulo, após a atuação abaixo do esperado contra o Coritiba e em meio a um futuro incerto no Esquadrão, foi cortado da lista final de relacionados.

Além disso, a relação de convocados para o confronto conta com os retornos de Nestor e Erick, que cumpriram suspensão e ficam novamente à disposição.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Iuri, Victor e Ronaldo.

Laterais: Roman Gomez, Zé Guilherme e Gilberto.

Zagueiros: Gabriel Xavier, David Duarte, Kanu, Marcos Victor e Ramos Mingo.

Meio-campistas: Caio Alexandre, David Martins, Nestor, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Michel Araújo.

Atacantes: Everaldo, Sanabria, Willian José, Ademir, Erick Pulga, Caio Suassuna e Kike Olivera.

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arena fonte nova Bahia campeonato brasileiro

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