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HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRUXA TA SOLTA

Titular do Bahia, Kike Oliveira sai lesionado contra o Botafogo

Atacante sentiu um problema físico aos 24 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído

Téo Mazzoni
Por
Preocupação no Tricolor! Kike Oliveira deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo de Bahia x Botafogo
Preocupação no Tricolor! Kike Oliveira deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo de Bahia x Botafogo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou uma preocupação ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo, disputada neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kike Oliveira precisou deixar o gramado após sofrer uma lesão durante o confronto.

O lance aconteceu aos 24 minutos da etapa inicial. Após cair no campo, o uruguaio recebeu atendimento médico e não teve condições de continuar na partida. Com dores, o jogador deixou o gramado com o auxílio do carro de apoio.

Para recompor o setor ofensivo, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada de Ademir no lugar de Kike Oliveira. Até o momento, o clube ainda não divulgou informações sobre a gravidade do problema físico do atacante.

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Quando a substituição foi realizada, o Bahia já estava em desvantagem no placar. O Botafogo abriu o marcador nos primeiros minutos da partida com o volante Huguinho e vencia por 1 a 0 até a publicação desta matéria.

O duelo contra a equipe carioca também marca o último compromisso do Tricolor antes da paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo.

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Esporte Clube Bahia Kike Oliveira

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