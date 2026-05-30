Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

MAIS UM PRO DM?

Baralhas sai de campo com dores e preocupa para final do Nordestão

O Vitória entra em campo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste nesta terça-feira, 2

Marina Branco
Por
Baralhas pelo Vitória
Baralhas pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O departamento médico do Vitória, que já chegou cheio para o duelo contra o Santos, ganhou mais um motivo de preocupação na noite deste sábado, 30, na Vila Belmiro.

Ainda aos 26 minutos do primeiro tempo, o volante Baralhas sentiu um desconforto na região posterior da coxa e precisou deixar a partida pela 18ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia volta a vencer com ajuda de gol contra bizarro do Botafogo
Bahia volta a vencer com ajuda de gol contra bizarro do Botafogo imagem

TUDO PRONTO

Sem Lucas Arcanjo, Vitória é relacionado contra Santos no Brasileirão
Sem Lucas Arcanjo, Vitória é relacionado contra Santos no Brasileirão imagem

BRUXA TA SOLTA

Titular do Bahia, Kike Oliveira sai lesionado contra o Botafogo
Titular do Bahia, Kike Oliveira sai lesionado contra o Botafogo imagem

Capitão do Leão da Barra na partida, Baralhas não foi poupado contra o ABC pela Copa do Nordeste no meio da semana, e entrou como titular pelo Brasileirão. Na primeira etapa, pediu atendimento, gerou paralisação da partida e não teve condições de seguir em campo.

Antes de sair, o meio-campista entregou a faixa de capitão para Erick e foi substituído por Emmanuel Martínez.

Agora, o Vitória pode precisar entrar em campo contra o Fortaleza nesta terça-feira, 2, às 21h, pela final da Copa do Nordeste, sem contar com Baralhas à disposição de Jair Ventura.

Gabriel Baralhas pelo Vitória
Gabriel Baralhas pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Departamento médico lotado

Para o confronto diante do Santos, Jair Ventura já não contava com uma lista extensa de jogadores entregues ao departamento médico, além de Cacá, suspenso.

Entre os desfalques por lesão estavam nomes como Camutanga, Riccieli, Edu Ribeiro, Ramon, Mateusinho, Dudu, Rúben Ismael, Anderson Pato e Pedro Henrique.

Além deles, o goleiro Lucas Arcanjo, inicialmente cotado para começar jogando, também virou baixa antes da bola rolar após ser vetado pelo departamento médico por sintomas gripais.

Com isso, o problema de Baralhas surgiu como mais um capítulo de uma sequência de ausências que tem limitado as opções do treinador rubro-negro neste fim de primeira parte da temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Baralhas Brasileirão Copa do Nordeste Departamento médico lesões vitória

Relacionadas

Mais lidas