Baralhas sai de campo com dores e preocupa para final do Nordestão

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O departamento médico do Vitória, que já chegou cheio para o duelo contra o Santos, ganhou mais um motivo de preocupação na noite deste sábado, 30, na Vila Belmiro.

Ainda aos 26 minutos do primeiro tempo, o volante Baralhas sentiu um desconforto na região posterior da coxa e precisou deixar a partida pela 18ª rodada do Brasileirão.

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Capitão do Leão da Barra na partida, Baralhas não foi poupado contra o ABC pela Copa do Nordeste no meio da semana, e entrou como titular pelo Brasileirão. Na primeira etapa, pediu atendimento, gerou paralisação da partida e não teve condições de seguir em campo.

Antes de sair, o meio-campista entregou a faixa de capitão para Erick e foi substituído por Emmanuel Martínez.

Agora, o Vitória pode precisar entrar em campo contra o Fortaleza nesta terça-feira, 2, às 21h, pela final da Copa do Nordeste, sem contar com Baralhas à disposição de Jair Ventura.

Gabriel Baralhas pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Departamento médico lotado

Para o confronto diante do Santos, Jair Ventura já não contava com uma lista extensa de jogadores entregues ao departamento médico, além de Cacá, suspenso.

Entre os desfalques por lesão estavam nomes como Camutanga, Riccieli, Edu Ribeiro, Ramon, Mateusinho, Dudu, Rúben Ismael, Anderson Pato e Pedro Henrique.

Além deles, o goleiro Lucas Arcanjo, inicialmente cotado para começar jogando, também virou baixa antes da bola rolar após ser vetado pelo departamento médico por sintomas gripais.

Com isso, o problema de Baralhas surgiu como mais um capítulo de uma sequência de ausências que tem limitado as opções do treinador rubro-negro neste fim de primeira parte da temporada.